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Сотрудникам кафе Starbucks в США повысят зарплату до $15 в час

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Американская Starbucks Corp., владелец крупнейшей в мире сетью кофеен, сообщила, что к лету 2022 года увеличит минимальную зарплату работников в США до $15 в час, максимальную - до $23 в час и примет ряд других мер для улучшения трудовых условий.

Зарплату сотрудников, которые работают в компании два года или больше, в конце января повысят на 5%, а тех, кто работает пять лет и более, - на 10% максимум, передает АР.

Компания также пообещала сотрудникам бонусы в $200 за помощь в привлечении новых сотрудников.

В письме подчиненным президент североамериканского подразделения Starbucks Розанн Уильямс объяснила, что выплаты будут повышены не только ради поддержки сотрудников, но и для активизации усилий по найму нового персонала на фоне новых вызовов на рынке труда.

За последние 24 месяца Starbucks третий раз объявляет о повышении оплаты труда сотрудников.

Работники трех кофеен Starbuck в городе Буффало, штат Нью-Йорк, пытаются сформировать профсоюз, чтобы иметь возможность в большей степени влиять на трудовые условия в компании. Пока профсоюза в компании нет, менеджмент не одобряет инициативу персонала в Буффало, пишет Associated Press.

Starbucks Розанн Уильямс США Буффало

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