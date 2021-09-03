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Сбербанк подтвердил планы провести IPO некоторых "дочек" в 2023 году

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк по-прежнему не исключает IPO некоторых дочерних компаний, но размещение пройдет не раньше 2023 года, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф в рамках ВЭФ-2021.

"Мы рассматриваем такую возможность. В ближайшее время, я бы сказал, что не в этом и не в следующем году, но, наверно, начиная с 2023 года мы такие возможности рассмотрим, потому что мы видим хороший потенциал в наших экосистемных компаниях", - сказал Греф.

Он добавил, что Сбербанк сейчас внимательно изучает такой вариант развития событий. "Вполне возможно, что мы в течение следующего года определим свою позицию по этому вопросу, в том числе определим те наши дочерние компании, которые наиболее готовы к публичному размещению", - заявил глава Сбербанка.

О том, что Сбербанк рассматривает вариант монетизации своих нефинансовых бизнесов через IPO, но не планирует расставаться с контролем в них на горизонте новой стратегии 2021-2023 годов, Греф заявил в ноябре 2020 года.

Герман Греф Сбербанк

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