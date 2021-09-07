Мамут раскритиковал модель Банка непрофильных активов

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Деятельность "Траста" больше напоминает коллекторское агентство, чем кредитную организацию, в целом создание банка непрофильных активов - неудачный эксперимент, считает его главный оппонент, бизнесмен Александр Мамут.

"Экономическая модель, по которой "Траст" действует, конечно, совершенно антибанковская, антиэкономическая", - заявил Мамут на конференции "Институт банкротства в России", организованная газетой "Ведомости".

"Траст" - это, безусловно, неудачный эксперимент", - добавил бизнесмен, напомнив о действиях банка в период пандемии.

"Государство закрыло кинотеатры. Что делает "Траст"? Он видит просрочку обслуживания долга за период пандемии, делает акселерацию всего долга и предъявляет его к немедленному погашению, в том числе и поручителям. Так другие банки не делают, так не делает никто, потому что все понимают, что это обстоятельство, которое бизнес не может преодолеть", - отметил Мамут.

Общий долг компаний Мамута перед "Трастом" оценивается в 23 млрд рублей, основная его часть приходится на кинобизнес. Обязательства A&NN и "Синема парка" составляют 19 млрд рублей и не обслуживаются с начала локдауна - марта 2020 года, заявлял ранее банк.

A&NN Investments и "Синема парк" в конце января 2021 года подали в Арбитражный суд Москвы четыре иска к банку "Траст" об изменении условий кредитных соглашений. Все эти иски суд в итоге удовлетворил, разрешив пролонгировать кредиты и снизить по ним ставку.

Мамут подчеркнул, что не понимает, почему кредиты его компаниям из "Открытия" были переданы "Трасту".

"Мы толком не понимаем, и мы, и люди, бизнес, оказавшиеся в подобной ситуации, почему мы там (в "Трасте" - ИФ) оказались. Где вот это решение? Почему вот эти активы оказались профильными, эти оказались непрофильными? Кто проводил эту экспертизу, на основании чего? Есть ли какие-то документы, можно ли ознакомиться, посмотреть, оспорить, полемизировать? Нет. Это как детский анекдот: утром вы проснетесь, а голова в тумбочке, то есть вы просыпаетесь утром - вы непрофильный (актив - ИФ)", - заявил он.

Вопросы у Мамута вызвали критерии отнесения тех или иных активов к непрофильным.

"Мне казалось, что непрофильный актив - это когда у макаронной фабрики футбольная команда. Кажется, что это не совсем профильный актив, вроде как не по основному виду деятельности. Но когда банк "Открытие" передает кредитный договор в банк "Траст", что непрофильного в кредитном договоре для банка? Он с какой точки зрения непрофильный? Мне кажется, как раз профильный актив", - подчеркнул он.

ЦБ РФ в мае 2018 года объявил о создании на базе "Траста" банка непрофильных активов. На его баланс переданы непрофильные активы санируемых банка "ФК Открытие", Бинбанка, Рост банка и Автовазбанка, а также часть активов Промсвязьбанка. Банк России владеет 97,7% банка "Траст", банк "Открытие" - 1,3%. Еще около 1% акций "Траста" в феврале 2019 года получила структура РФПИ.

По мнению Мамута, существование "Траста" в его нынешнем виде вызывает недоумение. "Конечно, это не банк никакой, то есть ни в одном своем элементе банком не являющийся. Он не занимается банковской деятельностью, он нарушает банковское законодательство, он занимается чем угодно, но только не тем, чем занимаются банки. Скорее, это такое коллекторское агентство", - заявил он.

Бизнесмен подчеркнул, что "Траст" не интересует план развития бизнеса. "У меня ни одной встречи не было в "Трасте" по бизнесу, ну как, впрочем, ни у кого. Но это банк, который проводит в день в среднем 20-30 судебных заседаний. Это не очень похоже на банк. Это похоже на какую-то другую организацию", - добавил он.