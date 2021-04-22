Суд отказался обязать "Траст" реструктурировать кредит компании Мамута

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 20 апреля отказал АО "Вандеркинд" (подконтрольно Александру Мамуту, развивает по франшизе сеть магазинов детских игрушек Hamleys) в иске к банку "Траст" о внесении изменений в кредитный договор и реструктуризации долгов компании на 2,6 млрд рублей.

"В иске отказать", - говорится в информации на сайте суда.

"Вандеркинд" в феврале 2021 года подал в суд иск о принудительной реструктуризации задолженности перед "Трастом". Компания хотела перенести обязательный платеж на два года - до 31 декабря 2022 года, отменить действующую процентную ставку и пени на период пандемии (далее установить сниженную процентную ставку), перенести все процентные платежи на дату погашения задолженности - 31 декабря 2022 года.

"Основанием для такой реструктуризации АО "Вандеркинд" указывало введенные ограничения, связанные с пандемией. Мы считаем такую позицию несостоятельной", - заявил "Траст".

Банк отмечал, что еще в феврале 2019 года реструктурировал кредитные обязательства заемщика, улучшив условия, в том числе снизив процентную нагрузку.

""Траст" готов к переговорам с заемщиком и призывает противоположную сторону к конструктивному диалогу", - заверили в банке.

Кредитные обязательства "Вандеркинд" перед "Трастом" возникли в 2018 году, в декабре 2020 года компания перестала обслуживать долг, отмечает банк.

""Траст" вел переговоры о реструктуризации долгов АО "Вандеркинд" и других компаний c их владельцем Александром Мамутом, но прийти к соглашению сторонам не удалось, при этом объем просроченной задолженности продолжал расти. В связи с этим "Траст" направил требование о досрочном погашении полной суммы долга, после чего обратился в суд", - пояснил банк.

Ранее сообщалось, что "Траст" в конце февраля 2021 года подал в Арбитражный суд Москвы иск к "Вандеркинд" на 498,9 млн рублей (его рассмотрение назначено на 18 мая 2021 года). Иск связан с просрочкой по основному долгу компании перед банком на 500 млн рублей, образовавшейся после 31 декабря 2020 года, пояснил тогда "Траст". Общий долг "Вандеркинд" перед "Трастом" превышает 2,5 млрд рублей, отмечал банк.

19 апреля "Траст" подал в Арбитражный суд Москвы еще один иск к АО "Вандеркинд", сумма требований - 2,597 млрд рублей.

Это общая сумма долга компании, иск был подан после отправки требования о досрочном погашении этого долга (2,6 млрд рублей), сообщил "Интерфаксу" представитель "Траста". Предыдущий иск на сумму почти 500 млн рублей включает в себя только просроченные обязательства по основному долгу, добавил он.

"Траст" в январе 2021 года подал в Пресненский суд Москвы иск к Мамуту из-за невыплаты процентов по кредиту на сумму свыше 1 млрд рублей. Общий долг компаний бизнесмена перед "Трастом" составляет порядка 23 млрд рублей, основная его часть приходится на кинобизнес. Обязательства компаний A&NN Investments Limited и АО "Синема парк" составляют порядка 19 млрд рублей, они не обслуживаются с марта 2020 года.

АО "Вандеркинд" - структура Ideas4retail, которая владеет эксклюзивными правами на развитие британской сети магазинов детских товаров Hamleys в РФ. В 2019 году "Коммерсантъ" сообщал, что основной владелец Ideas4Retail Мамут (его структуре A&NN Investments принадлежит 90% в компании) выставил на продажу сеть Hamleys в России. Эта сеть объединяет девять магазинов (семь в Москве, по одному в Санкт-Петербурге и Сочи). В 2019 году сеть Hamleys в России, по данным "Коммерсанта", получила 1,78 млрд рублей выручки и 199 млн рублей EBITDA до выплаты роялти.