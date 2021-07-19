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Суд отказался отозвать лицензию у "Траста" по иску "Синема парка"

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы полностью отказал в удовлетворении иска подконтрольной Александру Мамуту сети кинотеатров АО "Синема парк" об отзыве у банка "Траст" лицензии, следует из картотеки арбитражных дел.

Иск был подан в апреле к Банку России, который является одновременно акционером "Траста" и регулятором банковского рынка.

"Траст" выдал Мамуту кредитные средства на покупку сети кинотеатров "Формула кино" в 2017 году. Сейчас общий долг компаний бизнесмена перед банком составляет порядка 23 млрд рублей, основная его часть приходится на кинобизнес. Обязательства компаний A&NN Investments Limited и АО "Синема парк" оцениваются в 19 млрд рублей и не обслуживаются с начала локдауна - марта 2020 года.

В иске к ЦБ "Синема парк" указала, что банк "Траст" больше пяти лет не соблюдает обязательные нормативы, фактически не ведет активные банковские операции, а план участия ЦБ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка не предусматривает восстановление нормативов до регулятивного уровня. По мнению компании, фактически "Траст" незаконно занимается коллекторской и торговой деятельностью, используя в качестве "прикрытия" банковскую лицензию и режим санации.

По мнению "Синема парка", с учетом данных обстоятельств Банк России был обязан отозвать у "Траста" лицензию за допущенные нарушения, но не сделал это. В марте 2021 года компания направила соответствующее обращение в ЦБ, но получила отказ.

"Траст" находится на санации с 2015 года. В мае 2018 года ЦБ объявил о создании на базе этой кредитной организации банка непрофильных активов. На его баланс переданы непрофильные активы санируемых банка "ФК Открытие", Бинбанка, Рост банка и Автовазбанка, а также часть активов Промсвязьбанка.

"Траст" и компании Мамута участвуют в ряде судебных споров, касающихся условий обслуживания долга. По некоторым из них, компаниям Мамута удалось в суде добиться пересмотра условий кредитных договоров.

Синема парк Траст Арбитражный суд Москвы Банк России Александр Мамут A&NN Investments

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