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Тина Канделаки назначена замгендиректора холдинга "Газпром-медиа"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Тинатин Канделаки назначена на должность заместителя генерального директора "Газпром-медиа", она займется запуском информагентства "Матч", говорится в сообщении холдинга в среду.

"Холдинг "Газпром-медиа", ведущий диверсифицированный медиахолдинг в России и Восточной Европе, объявляет о новом назначении. С 8 сентября на позицию заместителя генерального директора холдинга "Газпром-медиа" назначена Тинатин Канделаки", - сообщается в релизе.

Там отмечается, что в новой должности Канделаки продолжит отвечать за развитие субхолдинга ГПМ "Матч", а также будет курировать деятельность развлекательных телеканалов (ТНТ, ТВ-3, "Пятница!" и др.).

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"Кроме того, в зоне ответственности Тинатин будет запуск и развитие информационного агентства "Матч", который холдинг анонсировал ранее", - уточняется в релизе.

Там сообщается, что на должность генерального продюсера телеканала "Матч ТВ", которую ранее занимала Канделаки, назначается Александр Тащин, ныне работающий главным редактором канала.

"Тинатин Канделаки является успешным медиаменеджером, обладает широкой экспертизой, необходимыми навыками и компетенциями для реализации новых амбициозных целей на позиции заместителя генерального директора "Газпром-медиа". Уверен, что совместными усилиями мы достигнем тех задач, которые перед нами ставят акционеры и время", - приводятся в сообщении слова гендиректора холдинга Александра Жарова.

По данным холдинга, Тащин пришел в управление канала в июле 2020 года.

Канделаки являлась генепродюсером телеканала "Матч ТВ" с момента запуска в 2015 году.

Газпром-медиа Тина Канделаки Матч

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