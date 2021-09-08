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Что произошло за день: среда, 8 сентября

Гибель главы МЧС России Евгения Зиничева, взрыв в жилом доме в Ногинске и новая должность Тины Канделаки

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая режиссера Александра Мельника. В министерстве сообщили, что инцидент произошел на межведомственных учениях. Мельник тоже погиб.

- Два человека стали жертвами взрыва газа в жилом доме в Ногинске. Еще 17 человек пострадали, из них шестеро направлены в больницы. От взрыва обрушилась стена на втором, третьем и четвертом этажах. Возбуждено уголовное дело.

- Начало поставок газа по магистрали "Северный поток 2" ожидается с 1 октября. Bloomberg отмечает, что сроки поступления газа в ГТС Европы будут зависеть от решения регулятора Германии.

- Замначальника инженерных войск ВС РФ стал фигурантом коррупционного дела. По данным источника, генерал-майора Руслана Алахвердиева обвиняют в получении взяток от строительных организаций и в привлечении подчиненного к работам на даче. Обвиняемый находится под стражей.

- Тина Канделаки назначена заместителем гендиректора "Газпром-медиа". Она продолжит отвечать за развитие субхолдинга ГПМ "Матч", а также будет курировать развлекательные телеканалы: ТНТ, ТВ-3, "Пятница!" и другие. Генпродюсером телеканала "Матч ТВ" назначается Александр Тащин, занимавший пост главреда.

- Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что в октябре у ее ведомства могут закончиться деньги, если Конгресс не увеличит лимит заимствований. Она призвала законодателей решить вопрос до того, как Минфин исчерпает чрезвычайные меры по экономии.

- Собянин внес в Мосгордуму поправки об усилении ответственности за нарушение тишины ночью. Они предполагают, в частности, увеличение в десять раз штрафа за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами и запрет на езду с полностью или частично модифицированными глушителями.

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