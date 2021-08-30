"Газпром-медиа холдинг" в I полугодии увеличил выручку на 33%

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии "Газпром-медиа холдинг" с "дочками" увеличил выручку в годовом измерении на 33%, до до 56,9 млрд рублей, и получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли, говорится в отчете холдинга.

В частности, рекламные доходы увеличились на 34%, до 40,7 млрд рублей за счет повышения рекламных доходов на эфирных и тематических каналах в связи с восстановлением деловой активности на рекламном рынке и возвращением спортивных соревнований, которые отсутствовали или были перенесены в связи с эпидемиологической обстановкой во II квартале 2020 года, сообщила компания.

Кроме того, благодаря старту новых проектов и сезонов суммарная доля телеканалов холдинга в аудитории 14-44 лет выросла до 26,5% с 25,8% в первом полугодии 2020 года.

Доходы от продажи прав на аудио-видео воспроизведение выросли на 34%, до 9,7 млрд рублей.

По итогам первого полугодия 2021 года операционная прибыль достигла 6 млрд рублей против операционного убытка в 184 млн рублей годом ранее. Кроме того, сегмент "медиа-бизнес" ГПБ показал чистую прибыль в размере 5,7 млрд рублей по сравнению с убытком в 1,3 млрд рублей в первом полугодии прошлого года.

"Положительный операционный и финансовый результаты обусловлены опережающим ростом рекламных доходов, восстановлением деловой активности на рынке, а также эффективным управлением консолидированными расходами, рост которых существенно ниже роста консолидированных доходов", - отмечается в сообщении.

Консолидированные расходы выросли на 18%, при этом рост доходов составил 33%. Большой вклад в операционную и чистую прибыль внес телевизионный бизнес холдинга "Газпром-медиа".

Во II квартале выручка холдинга выросла на 61%, до 28,7 млрд рублей, в том числе рекламные доходы - на 53%, до 20,9 млрд рублей.

Операционная прибыль составила 2,4 млрд рублей по сравнению с операционным убытком в 1,8 млрд рублей во II квартале 2020 года. Чистая прибыль составила 2 млрд рублей против чистого убытка в 2,2 млрд рублей годом ранее.

"Газпром-медиа холдинг" управляет эфирными каналами (НТВ, ТНТ, ТВ-3, "Пятница!", ТНТ4, "Матч ТВ", "Матч! Страна", 2х2, "Суббота!"), кинопроизводством ("Киностудия КИТ", Comedy Club Production, Good Story Media и др.), производством и дистрибуцией тематических телеканалов (32 канала). Также в портфель "Газпром-медиа" входят 11 радиостанций, кинодистрибьюторы ("Централ Партнершип", "Белые ночи"), видеосервисы (Premier, Rutube), оператор спутникового ТВ "НТВ-Плюс", журналы, онлайн СМИ.