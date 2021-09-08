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Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП РФ в 2021 г. до 4,2%

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития ожидает рост ВВП РФ в 2021 году как минимум на уровне 4,2% - такие цифры заложены в новый макропрогноз, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на сессии Московского финансового форума в среду.

"Экономика - 4,2% в этом году минимальная оценка роста, то, что мы в прогноз сейчас заложили", - сообщил министр.

Как сообщалось, прежний прогноз Минэкономразвития (от июля) по росту ВВП РФ в 2021 году равнялся 3,8%.

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Минэкономразвития Максим Решетников

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