Приоткрытый бюджет. Обобщение

Выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина на Финансовом форуме Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Финансовый форум, прошедший в среду в Москве, приоткрыл завесу над параметрами - по сути, уже утвержденными - проекта бюджета и макропрогноза на предстоящую трехлетку, но лишь слегка. Бюджет будет профицитным, а ВВП будет увеличиваться чуть медленнее предыдущих ожиданий - но при более активном росте в текущем году. При этом некоторые вопросы остаются открытыми, включая активно обсуждавшийся на форуме налоговый режим в металлургии.

Одобрили

Бюджетная комиссия правительства на заседании во вторник одобрила макропрогноз и основные проектировки бюджета на трехлетку, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая пленарное заседание Московского финансового форума.

"На финальную стадию выходит работа над очередным трехлетним бюджетом. Буквально вчера прошло заседание бюджетной комиссии, где был одобрен прогноз социально-экономического развития и основные характеристики финансового документа страны", - сообщил Мишустин.

О параметрах, одобренных во вторник, премьер говорить не стал. "Главное - он обеспечит финансирование всех приоритетных направлений, прежде всего социальных программ, а также позволит поддержать экономику, помочь ее дальнейшему развитию", - сказал Мишустин и добавил, что в установленные сроки (то есть до конца сентября, со следующего года дедлайн сдвинется на две недели раньше) документ будет внесен в Госдуму.

Что одобрили?

Следом за премьером выступали главные действующие лица финансово-экономического блока правительства, однако тему, заявленную в общих чертах премьером, они развивали не слишком охотно.

Из слов министра экономики Максима Решетникова следовало, что ведомство повысило прогноз по динамике ВВП на этот год и понизило - на следующий. При этом сам факт, что прогнозы по сравнению с июльской редакцией изменились, министр не акцентировал.

"Экономика - 4,2% в этом году минимальная оценка роста, то, что мы в прогноз сейчас заложили", - сообщил Решетников. Прогноз Минэкономразвития (от июля) по росту ВВП РФ в 2021 году равнялся 3,8%, действующий прогноз ЦБ - 4-4,5%.

Рост экономики в 2022 году, по словам министра, составит 3% - следовательно, министерство понизило прогноз роста ВВП РФ на 2022 год с 3,2% на 0,2 процентного пункта.

"Наш прогноз - 3% роста по 2022 году - понятен и подтвержден. А вот 2023-2024 годы - удержание темпов 3% - напрямую зависит от раскручивания нового инвестиционного маховика", - сказал он, подчеркнув важнейшую роль запуска инвестиционного цикла и роли государства в нем.

В беседе с журналистами Решетников отметил, что спрос в этом году поддержат в том числе социальные выплаты, которые были в августе-сентябре, и что "4,2% (роста ВВП в 2021 г. - ИФ) будут точно". "По следующему году 3% роста тоже абсолютно однозначно просматриваются. У нас будет восстанавливаться добывающий сектор за счет того, что мы из сделки по ОПЕК постепенно выходим", - добавил он.

"Экономический рост 2023 и 2024 годов в 3% - это уже будет зависеть от наших усилий, от раскручивания того маховика инфраструктурных инвестиций. Благодаря решениям президента для них появился дополнительный ресурс: у нас почти 1,5 трлн рублей - это либо реструктурирование долгов регионов перед федеральным центром, и они их могут направить на инфраструктурные проекты, либо 500 млрд рублей, которые дополнительно регионам поступят, и сейчас идет защита проектов регионами. Ну и, конечно, это средства ФНБ сверх того самого безопасного 7%-ного уровня, часть которых должна быть направлена на поддержку проектов", - сказал Решетников.

Никаких других параметров обновленного и утвержденного правкомиссией макропрогноза Решетников не озвучил.

В свою очередь, хозяин форума Антон Силуанов на панельной сессии параметры бюджета на трехлетку вообще не комментировал и лишь на итоговом брифинге назвал несколько цифр. Во-первых, он сообщил, что в 2021 году бюджет будет сведен примерно в ноль (июньский, но уже явно не вполне актуальный на фоне благоприятной внешней конъюнктуры прогноз предусматривал дефицит около 1% ВВП при изначальном плане в 2,4% ВВП).

"По текущему году мы ожидаем дополнительные доходы порядка 1,7 трлн рублей. Общий баланс бюджета, мы считаем, будет около нуля, поскольку все дополнительные доходы мы планируем направить на поддержку граждан, такие решения уже приняты были (. . ), а также целый ряд других мер по стимулированию экономики", - сказал глава Минфина.

В 2022 году, по его словам, запланирован профицит бюджета в пределах 1% ВВП, в 2023 году - около 0,3% ВВП. Это сильно отличается от проектировок, заложенных в действующий трехлетний бюджет (дефицит 1% ВВП в 2022 г. и 1,1% в 2023 г.).

"Общие параметры бюджета на предстоящие два года будут складываться с небольшим профицитом, 2024 год - чуть меньше нуля, небольшой дефицит. Это в первую очередь связано с конъюнктурой по доходам, которые мы получаем от экспорта нашей нефти, прогноз цен на нефть здесь определяющий при формировании общего баланса бюджета", - добавил министр.

Объем расходов будет ежегодно увеличиваться, в 2023-2024 годах их прирост составит свыше 1 трлн рублей.

"Мы сейчас вышли на финальную стадию подготовки бюджета. Во второй половине текущего месяца будет заседание правительства, которое определит уже параметры бюджета, бюджетную политику, налоговую политику, и до конца месяца мы внесем этот документ в парламент", - сказал Силуанов.

Добыл, продал - живи

"Домашнюю" площадку финансового форума глава Минфина использовал в том числе для того, чтобы четко донести позицию по вопросу налогообложения металлургических компаний и аргументы в ее пользу. Звучали заявления Силуанова довольно жестко - правда, от конкретики чиновники пока воздерживаются.

В июне правительство приняло решение о введении экспортной пошлины на черные и цветные металлы с 1 августа по 31 декабря. Они состоят из базовой ставки 15% и специфического компонента, величина которого рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для черных металлов) с учетом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 года. До конца срока действия пошлин планируется разработать постоянно действующий механизм по стабилизации цен на металлы и металлопродукцию. Замминистра финансов Алексей Сазанов заявлял ранее журналистам, что конкретные предложения об изменении НДПИ для металлургической промышленности планируется подготовить к началу октября, пока идет обсуждение возможных вариантов. Замминистра напомнил, что идея состоит в том, чтобы сделать плавающую ставку НДПИ, привязанную к мировой конъюнктуре конечного продукта металлургических производств.

Артподготовку по горячей теме открыл глава РСПП Александр Шохин. На утренней сессии форума он посетовал, что российский бизнес утратил возможность для обсуждения с правительством, налоговиками и Минфином проекта бюджета и налоговых инициатив. "Хотелось бы, чтобы, например, основные направления бюджетной налоговой политики и сопутствующие документы, которые сейчас выходят на финишную прямую, и проект бюджета, который скоро будет внесен, обсуждались с бизнесом, - сказал он. - Но мы опять-таки не имеем публичной площадки для обсуждений. В свое время у нас была практика обсуждений этих документов на ранних подступах к формированию проекта бюджета, сейчас она, к сожалению, утрачена".

Шохин отметил, что основным аргументом при принятии налоговых инициатив без обсуждения с бизнес-сообществом является позиция предпринимателей против повышения налогов: "Когда в октябре прошлого года на съезде РСПП мы президенту пожаловались, что инициатива введения повышенного рентного коэффициента по НДПИ была принята без обсуждений и мы уже столкнулись, фактически, с внесенным законопроектом, Андрей Рэмович Белоусов (первый вице-премьер - ИФ) сказал: какой смысл с вами обсуждать, если вы будете заведомо против? Вот эта логика, к сожалению, преобладает".

На обсуждения - быть или не быть изъятию ренты в принципе - Минфин явно не настроен, уверенный в правоте своей позиции. Экспортеры, получающие дополнительные доходы от высоких цен на мировых рынках, должны ими делиться, чтобы государство могло направлять средства на поддержку граждан, считает министр финансов.

"Россия является одним из крупнейших экспортёров и сырья, в том числе и продовольствия. Здесь два аспекта. Нам необходимо контролировать рост цен для наших граждан, чтобы инфляция не выбивалась за пределы, которые мы для себя определили, поэтому здесь применяются ограничительные меры - экспортные пошлины, демпфер и так далее. Второй аспект заключается в том, что те традиционные экспортеры, которые получили сегодня дополнительные доходы от повышения цен, они должны поделиться", - сказал Силуанов, выступая на форуме.

Описание министром экономической модели российского майнинга напомнило знаменитую триаду из старой комедии о жизни асоциальных элементов.

"Уверен, что дельта в большей степени присуща сырьевым компаниям, которые получают огромную ренту и не вкладывают ее в новые инвестиции. Хорошо живут, рентный доход - добыл руду, продал, где-то, может быть, полуфабрикаты сделал, продал и живи на этой ренте", - сказал Силуанов.

По его словам, "сейчас много говорят о дополнительных прибылях металлургов, тех, кто занимается цветными металлами, целый ряд других отраслей, это не пустой звук". "Мы видим, что доходности выросли, у них операционные денежные потоки в два-три раза и более выше, чем инвестиции. Почему? Потому что им не надо вкладывать, у них работает, утрирую, конечно, трактор на карьере, собирает эту руду, продаёт на экспорт или нашим переработчикам, зачем им ещё куда-то вкладывать. Вкладывать в радиоэлектронику - да не хочется, компетенций нет. Вкладывать в новую водородную тематику - зачем, у меня и так хорошие прибыли. И получается следующее: имея крупные рентные доходы, эти доходы уходят в дивиденды, государство получает, конечно, налог на прибыль, но рентные доходы уходят", - описал проблему Силуанов.

Поэтому государству, по его словам, очень важно посмотреть, как эти компании пользуются рентными поступлениями, и справедливо распределить эту ренту. "Куда распределить, а вопрос куда - в новую экономику, и как раз помочь компаниям, которые сегодня хотят инвестировать, но видят риски, недостаточную доходность, вместе с рисками финансовая модель не складывается. Государство должно помогать этим новым секторам экономики. Может быть, какие-то виды финансовых ресурсов, может быть, где-то помочь с инфраструктурой, может быть, даже софинансировать", - отметил министр.

На пресс-конференции после выступления на сессии он вновь прокомментировал эту тему, правда, по-прежнему без деталей.

Владельцы российских металлургических компаний, которые увеличивают дивидендные платежи на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры, не реинвестируют рентные сверхдоходы в новые производства, поэтому их перераспределение через налоги справедливо, заявил журналистам Силуанов.

"Действительно, мы рассматриваем различные варианты выполнения поручения, которое нам дано (по выработке налогового режима для майнинга - ИФ). Мне кажется, это абсолютно справедливо. У нас изъятие природной ренты у нефтяников составляет где-то 70-80%. У металлургов, черной и цветной металлургии, - от 1% до 6%. Безусловно, речи нет никакой о том, чтобы уравнять эти уровни изъятий. Но справедливости ради, те допдоходы, которые получает этот сектор от изменения цен на мировых рынках, мне кажется, вполне могли бы быть использованы для реализации новых задач, стратегических инициатив. Вопросы импортозамещения, о которых тоже говорил президент, они тоже для нас требуют дополнительных финансовых вложений", - сказал Силуанов на брифинге.

По словам министра, металлурги направляют допдоходы на дивиденды. "А мы говорим о том, чтобы эти деньги работали в экономике. И куда потом эти дивиденды идут? Вкладываются в новые производства? Отнюдь нет", - считает Силуанов. "Перераспределительные процессы - путем частичного изъятия сверхдоходов, рентных доходов, мне кажется, сегодня абсолютно справедливы", - сказал министр.

Он не стал комментировать параметры предложений Минфина в части режима налогообложения металлургов с 2022 года, сославшись на то, что правительство должно обсудить и утвердить их в рамках подготовки проекта бюджета на предстоящую трехлетку. "Мы во второй половине текущего месяца будем обсуждать проект бюджета на правительстве, и тогда мы сможем конкретно определить те объемы (поступлений от дополнительного налогообложения металлургических компаний - ИФ), которые мы планируем заложить в бюджет на предстоящие годы".

(Не)изменная программа заимствований

Также было по традиции сделано несколько заявлений о планах заимствований Минфина, которые по совокупности оставили рынок в состоянии легкой озадаченности (а объем привлечения на первом аукционе по размещению ОФЗ в рамках совпавшего с форумом аукционного дня оказался минимальным почти за два месяца - правда, объяснений этому может быть сразу несколько, включая близость совета директоров ЦБ по ДКП).

Ситуация с доходами бюджета в 2021 году лучше ожиданий, отметил замминистра финансов Тимур Максимов, выступая на сессии форума. "Мы видим, что ситуация с доходами (федерального бюджета - ИФ) лучше ожидаемой. И в принципе, мы надеемся, что такая динамика может нам позволить в полном объеме программу не исполнять, особенно с учетом того, что сейчас цикл ДКП в такой фазе (ужесточения - ИФ), что размещать на пике не очень хотелось бы", - сказал Максимов.

"Мы первое сокращение (программы заимствований весной этого года - ИФ) уже сделали, на порядка 900 млрд рублей, сократили объем за счет накопленных остатков. Если у нас будет возможность сократить и дальше программу в текущем году, я думаю, что это надо сделать", - заявил замминистра.

Программа заимствований РФ на внутреннем рынке в 2020 году была увеличена более чем в 2 раза по сравнению с планом (с 2,3 трлн рублей валового привлечения до 5,3 трлн рублей), при этом значительный объем составили облигации с переменным купоном, их было размещено на 3,125 трлн рублей. Размещение традиционно основного инструмента - ОФЗ-ПД - составило 1,836 трлн рублей. В текущем году плановый объем государственных внутренний заимствований (чистое привлечение 2,7 трлн рублей, валовое - 2,9 трлн рублей, напротив, был сокращен - на 875 млрд рублей - за счет использования свободных остатков средств, сформированных по итогам исполнения федерального бюджета в 2020 году.

Сокращение программы заимствований, уже произошедшее в этом году, связано не с допдоходами, а с высоким объемом остатков, сократить ее вновь за счет сверхплановых поступлений не позволяет бюджетное правило, пояснил позднее журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.

"Это то, как бюджетное правило работает. Предыдущее сокращение было связано исключительно с тем, что в прошлом году мы заняли больше, чем требовалось, и сформировался повышенный избыточный объем остатков, мы его просто сократили до нормального уровня", - сказал он.

"Возможностей таких (сократить программу займов за счет допдоходов - ИФ) не бывает. Бюджетное правило такого не позволяет. Ненефтегазовые направляются все на расходы, нефтегазовые - в ФНБ", - отметил Колычев. О формальном сокращении программы на данный момент речи не идет, сказал он.

Наконец, Силуанов в ответе на вопрос о планах заимствований предпочел описать в общем тактику Минфина на рынке.

"Мы стараемся аккуратно участвовать на рынке, и, если нам пытаются включить высокие премии за риск, мы в таком случае сокращаем заимствования или даже не проводим аукционы", - сказал Силуанов.

"В этом году наша оценка выхода на рынок по валовому объему привлечения - чуть меньше 3 трлн рублей, где-то 2,8 трлн рублей. Ниже, чем наши плановые значения. Примерно столько же - чуть больше у нас на следующий год по плану предусмотрено", - сообщил министр.

"Мы всегда преследуем цель не навредить ставкам на финансовом рынке, осуществляя масштабные заимствования, и, соответственно, мы очень аккуратно подходим к структуре портфеля ценных бумаг с тем, чтобы он был сбалансированным, с тем, чтобы нашим будущим поколениям достался портфель, который не зависит от конъюнктуры и не имеет высоких процентных платежей", - сказал Силуанов.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли Минфин возможность выхода на внешние рынки осенью, Силуанов отметил, что нужды сейчас в этом нет.

"Мы сейчас активно достаточно заимствуем на внутреннем рынке, в целом нужды, конечно, у нас выходить на еврорынки нет, право такое есть. Мы всегда смотрим соотношение наших условий заимствований на внутренних и внешних рынках. Поэтому исходя из складывающейся ситуации будем принимать решение о целесообразности или отсутствии таковой выхода на внешние рынки. Еще раз повторюсь, что в целом нас внутренний рынок вполне устраивает", - заключил министр.