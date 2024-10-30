Поиск

ГК "Киевская площадь" подтвердила выход из состава акционеров "Самолета"

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров Группы компаний "Киевская площадь" Год Нисанов подтвердил выход компании из состава акционеров ГК "Самолет".

"Председатель совета директоров ГК "Киевская площадь" Год Семенович Нисанов, а также связанные с группой компаний "Киевская площадь" физические и юридические лица, не являются акционерами ПАО ГК "Самолет"", - сообщила пресс-служба Нисанова.

Ранее источники "Ведомостей" сообщили, что сделка по выходу из состава акционеров произошла еще несколько месяцев назад. Ее детали не раскрываются.

В 2021 году структуры ГК "Киевская площадь" и ее сооснователь Год Нисанов приобрели почти 10% акций девелопера "Самолет" у его акционеров. Весной 2023 года компании намеревались реализовать совместный проект по застройке 850 тыс. кв.м недвижимости на юге Москвы.

"Киевская площадь" основана Годом Нисановым и Зарахом Илиевым и является крупнейшим участником рынка коммерческой недвижимости в России.

ПАО "ГК "Самолет" основана в 2012 году и является одним из крупнейших застройщиков жилья в России.

Год Нисанов ГК "Самолет" Самолет Киевская площадь Зарах Илиев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

RBI не ждет разрешения Москвы на выплату дивидендов Райффайзенбанком

Минфин США ввел санкции против производителя шин "Кордиант"

Минфин США ввел санкции против производителя шин "Кордиант"

В доходы бюджета Абхазии на 2025 год заложено более 5 млрд рублей российской помощи

В доходы бюджета Абхазии на 2025 год заложено более 5 млрд рублей российской помощи

Связанный с "Волга груп" производитель яблок "Алма продакшн" сменил владельца

Молочный союз отметил снижение цен производителей на сливочное масло

Минэкономразвития сохраняет прогноз ВВП-2025, несмотря на признаки "охлаждения" экономики

Минэкономразвития сохраняет прогноз ВВП-2025, несмотря на признаки "охлаждения" экономики

Цена золота обновила рекорд, поднявшись выше $2800 за унцию

Цена золота обновила рекорд, поднявшись выше $2800 за унцию
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });