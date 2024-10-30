ГК "Киевская площадь" подтвердила выход из состава акционеров "Самолета"

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров Группы компаний "Киевская площадь" Год Нисанов подтвердил выход компании из состава акционеров ГК "Самолет".

"Председатель совета директоров ГК "Киевская площадь" Год Семенович Нисанов, а также связанные с группой компаний "Киевская площадь" физические и юридические лица, не являются акционерами ПАО ГК "Самолет"", - сообщила пресс-служба Нисанова.

Ранее источники "Ведомостей" сообщили, что сделка по выходу из состава акционеров произошла еще несколько месяцев назад. Ее детали не раскрываются.

В 2021 году структуры ГК "Киевская площадь" и ее сооснователь Год Нисанов приобрели почти 10% акций девелопера "Самолет" у его акционеров. Весной 2023 года компании намеревались реализовать совместный проект по застройке 850 тыс. кв.м недвижимости на юге Москвы.

"Киевская площадь" основана Годом Нисановым и Зарахом Илиевым и является крупнейшим участником рынка коммерческой недвижимости в России.

ПАО "ГК "Самолет" основана в 2012 году и является одним из крупнейших застройщиков жилья в России.