РФ и Белоруссия до декабря 2023 г. подпишут документ о едином рынке газа

В 2022 году цена на российский газ для Минска сохранится на прежнем уровне

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Москва и Минск до декабря 2023 года подпишут документ о едином рынке газа, а в 2022 году цена на российский газ для Белоруссии сохранится на прежнем уровне, сообщил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Достигнуты договоренности и по весьма чувствительным для белорусской стороны вопросам, связанным с ценообразованием на российские энергоносители. По итогам длительных дискуссий удалось выработать взаимоприемлемые подходы по газовой тематике. Цена для Белоруссии на российский природный газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года. При этом до 1 декабря 2023 года будет подписан документ по созданию объединенного рынка газа в рамках Союзного государства", - сказал он.

Цена российского газа для Белоруссии на 2021 год составляет $128,5 за тысячу кубометров. В 2020 году поставки составили 18,766 млрд куб. м, за 7 месяцев 2021 года они выросли на 10% - до 11,366 млрд куб. м.

Путин отметил, что цена на российский газ для Белоруссии "не индексируется цена ни по российской, ни по долларовой инфляции".

"При этом до 1 декабря 2023 года будет подписан документ по созданию объединенного рынка газа в рамках Союзного государства", - добавил Путин.

"Кроме того, предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также договора о едином рынке электроэнергии", - также сказал он.

Лукашенко уточнил, что по нефти "мы вышли на уровень торговли по мировым ценам с учетом изъятия пошлины, если мы продаем нефтепродукты за пределы Белоруссии".

Вопросы сотрудничества в газовой сфере были наиболее сложными в интеграционной повестке двух стран, однако в четверг Путин заявил, что стороны согласовали все 28 интеграционных программ.

Ранее белорусская сторона сообщала, стороны определят формулу, по которой будет рассчитываться цена на топливо. Белорусские чиновники считают справедливой для Белоруссии цену на уровне регулируемой цены для Смоленской области. По нынешнему курсу это $67 за тысячу кубометров.