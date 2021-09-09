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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Лукашенко заявил о готовности к дальнейшему углублению интеграции С РФ

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия могут продолжить углубление интеграции, в том числе в военной и политической сфере, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

В РоссииПутин сообщил о согласовании всех 28 интеграционных программ РФ и БелоруссииПутин сообщил о согласовании всех 28 интеграционных программ РФ и БелоруссииЧитать подробнее

"Не надо в этом плане переживать. Мы сделаем все, что в интересах народов. И если нам нужна будет еще более тесная интеграция: военная, политическая, экономическая интеграция - мы это сделаем мгновенно, как только почувствуем запросы наших людей - в Белоруссии и в России", - сказал Лукашенко.

По его словам, "мы (президенты Белоруссии и России - ИФ) достаточно умные люди и если нам понадобится иметь абсолютно тесные отношения - еще мощнее, чем в унитарном государстве, мы с ним (с Владимиром Путиным - ИФ) это сделаем элементарно".

"Поэтому не надо бряцать старыми фразами и терминами: что мы стараемся кого-то поглотить или объединиться вопреки желанию наших народов. Захотели сделать - 28 направлений (экономической интеграции - ИФ) вычленили и реализовали за три года", - отметил Лукашенко.

Он считает, что интеграция Белоруссии и России является примером для других стран постсоветского пространства, в том числе стран ЕАЭС. "Мы показываем пример, каким образом надо двигаться в ЕАЭС и СНГ - тем более. Мы как бульдозер идем впереди, расчищая дорогу для будущих, мы надеемся, союзных объединений на постсоветском пространстве. Союз (Белоруссии и России - ИФ) - это пример, это тот путь, по которому придется идти тем государствам, которые будут рассчитывать на более тесный союз", - полагает Лукашенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что на переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко были согласованы 28 программ по дальнейшему углублению интеграционных процессов между двумя странами. Он сообщил, что завтра планируется одобрить их на заседании Совета министров Союзного государства в Минске.

Россия Белоруссия

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