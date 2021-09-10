ЦБ РФ ввел временную администрацию в банк "Спутник"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Банк России возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению самарским банком "Спутник" и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка, говорится в сообщении регулятора.

Введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка является страховым случаем. АСВ пообещало начать выплаты не позднее 24 сентября 2021 года.

Банк "Спутник" занимает 276-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

КБ "Спутник" является единственной кредитной организацией в России, с которой у Банка внешней торговли КНДР имеются корреспондентские отношения в РФ в рамках исполнения резолюции ООН 2270 (2016) в целях обслуживания операций учреждений ООН для КНДР.

Как пояснили в ЦБ, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных видов операций.

Кроме того, "Спутник" занижал величину кредитного риска и завышал стоимость активов в отчетности. Надлежащая оценка выявила снижение капитала кредитной организации до уровня ниже размера, предусмотренного для банков с базовой лицензией, что свидетельствует о наличии признаков неустойчивого финансового положения. Банк также был вовлечен в проведение сомнительных валютно-обменных операций.

Кроме того, собственники и менеджмент кредитной организации не принимали действенных мер по стабилизации финансового положения банка. Помимо этого, ЦБ признал неудовлетворительной финансовую устойчивость банка по группе показателей качества управления.

Все вышеперечисленные факторы привели к появлению в деятельности "Спутника" реальной угрозы интересам кредиторов (вкладчиков), говорится в сообщении.

На период деятельности временной администрации полномочия акционеров КБ "Спутник", связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления приостановлены. Одновременно Банк России с 10 сентября ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов КБ "Спутник" сроком на три месяца.

У банка нет контролирующего собственника, следует из списка его бенефициаров. Акционерами кредитной организации являются несколько физлиц, чья доля не превышает 10%.

На конец июня объем депозитов физлиц, размещенных в банке, составил порядка 510 млн рублей.