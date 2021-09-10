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Цена газа в Европе пробила планку в $700/тыс. куб. метров

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures в пятницу днем преодолела планку в $700 за тысячу кубометров и несколько раз достигла нового локального максимума в 57,79 евро за кВт.ч, или $707 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

На рост цены газа не смогли повлиять сообщения о завершении строительства "Газпромом" "Северного потока 2".

В августе среднее значение контракта "на день вперед" на TTF составляло $533, в начале сентября - уже $639 за тысячу кубометров. С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF оказалась на уровне $338 за тысячу кубометров.

Главный фактор роста цены - низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при ограниченном поступлении газа по трубопроводам и в сжиженном виде.

До перехода от закачки к отбору газа из подземных хранилищ остается чуть более месяца, а уровень запасов едва перевалил за 2/3. На утро четверга, 9 сентября, запасы составляли 69,74%, что на 15,7 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.

"Газпром" с конца августа прекратил закачку газа в германские подземные хранилища "Реден" и "Катарина". Продолжает ограниченную закачку в австрийское "Хайдах", германское "Йемгум" и "Бергермеер" в Нидерландах.

ICE Futures Европа

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