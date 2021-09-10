Строительство газопровода "Северный поток 2" полностью завершено

Трубоукладочная баржа "Фортуна" Фото: DPA/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Строительство газопровода "Северный поток 2" полностью завершено, сообщает "Газпром".

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер объявил на оперативном совещании, что строительство было завершено сегодня, 10 сентября, утром в 8:45 по московскому времени, пишет компания.

6 сентября была сварена последняя труба второй нитки магистрали. После этого предстояло провести стыковку секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании, методом надводного захлеста.

Укладка первой нитки завершилась в начале июня.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Общая протяженность магистрали по двум ниткам - 2460 км. "Газпром" достраивал "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу по укладке трубы.

На прошлой неделе Миллер говорил, что "еще до конца этого года в этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу "Северный поток 2" на европейский рынок". "С российской стороны созданы все необходимые мощности: добычные мощности на Ямале и газотранспортные мощности в северном газотранспортном коридоре", - подчеркнул он.