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Цена газа в Европе вплотную подошла к $700/тыс. куб. м

Цена газа в Европе вплотную подошла к $700/тыс. куб. м
Фото: Larry Lee/Getty Images

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures в четверг вечером взяла отметку 56,83 евро за кВт.ч, или $696 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

В августе среднее значение контракта "на день вперед" на TTF составляло $533, в начале сентября - уже $631 за тысячу кубометров. С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF оказалась на уровне $335 за тысячу кубометров.

Главный фактор роста цены - низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при ограниченном поступлении газа по трубопроводам и в сжиженном виде. До перехода от закачки к отбору газа из подземных хранилищ остается чуть более месяца, а уровень запасов едва перевалил за 2/3. На утро среды запасы составляли 69,52%, что на 15,5 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.

ICE Futures Европа

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