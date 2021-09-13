ФАС потребовала от Tele2 снизить тарифы

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) признала сотового оператора Tele2 нарушившим антимонопольное законодательство за повышение тарифов и обязала компанию снизить их, говорится в сообщении ведомства.

"13 сентября ФАС России завершила рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Т2 Мобайл". Антимонопольный орган установил, что уровень повышения тарифов не обусловлен ростом затрат, и признал ООО "Т2 Мобайл" нарушившим антимонопольное законодательство", - говорится в сообщении ФАС.

"Теперь оператор обязан вернуть необоснованно повышенные тарифы на услуги сотовой связи к уровню, применяемому до повышения", - уточняет антимонопольное ведомство.

ФАС напоминает, что в январе 2021 года Tele2 повысила стоимость услуг сотовой связи для более 12 млн своих абонентов-физлиц в среднем на 13%, обосновывая повышение ростом своих затрат. В антимонопольную службу поступило большое количество обращений абонентов оператора.

В феврале 2021 года ФАС России возбудила в отношении компании дело по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 "Закона о защите конкуренции", в соответствии с которым запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться, в том числе установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара.

Позиция Tele2

В Tele2 "Интерфаксу" заявили, что компания открыта к конструктивному диалогу с ФАС и будет отстаивать свою позицию "в рамках соответствующих юридических процедур". "Подчеркнем, что Tele2 предоставила ФАС экономическое обоснование корректировок и заранее выполнила все процедуры по уведомлению регулятора о планируемых изменениях", - сказали в компании.

Там добавили, что Tele2 вынуждена время от времени корректировать устаревшие тарифы, чтобы гарантировать клиентам должный уровень сервиса и релевантное наполнение услуг.

При этом в компании отметили, что делают пересмотр условий тарифов малоощутимым для абонентов. "Январские изменения затронули лишь ряд архивных тарифов, часть которых не подвергалась изменениям никогда прежде. На тарифах со скорректированной абонентской платой пересмотр составил в среднем 20 рублей. Соотношение увеличения цены и пакета трафика более чем втрое выгоднее стандартной докупки одного гигабайта", - заверили в компании.

"Мы открыто информируем клиентов обо всех изменениях и отмечаем, что большинство клиентов спокойно относятся к пересмотру. Это подтверждается статисткой call-центра Tele2, который фиксирует сокращение доли обращений по тарификации", - заключили в Tele2.

Источник, близкий к компании, напомнил, что Tele2 заранее, 18 декабря, уведомила ФАС о планируемых изменениях и предоставила все экономические обоснования корректировок. При этом Tele2 не получила каких-либо комментариев и возражений со стороны ФАС ни за две недели до старта проекта, ни в течение полутора месяцев после него.

"Удивляет то, что на фоне регулярных пересмотров тарифов "большой тройки" вопросы у регулятора возникают исключительно к Tele2 - игроку, который занимает наименьшую долю на рынке мобильной связи", - отметил собеседник агентства.