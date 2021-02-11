ФАС завела дело на Tele2 за повышение тарифов для абонентов

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношение Tele2 за повышение стоимости услуг связи для абонентов в среднем на 13% с 1 января 2021 года, следует из пресс-релиза регулятора.

"В ФАС России продолжает поступать большое количество обращений граждан, абонентов Теле2, об изменении стоимости услуг связи. Повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования ущемляет интересы потребителей", - указывают в ФАС.

Ведомство возбудило дело в отношении ООО "Т2 Мобайл" о нарушении антимонопольного законодательства (п.1 ч.1 ст.10 закона "О защите конкуренции" - "установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара").

В прошлом году регулятор уже возбуждал в отношении Tele2 дело за повышение оператором тарифов в мае 2020-го. Тогда ФАС признала повышение тарифов необоснованным и выдала Tele2 предписание об устранении нарушения.

В Tele2 были не согласны с прошлогодним решением ФАС: в компании сообщали, что изменение стоимости тарифов распространялось на ряд архивных планов - всего около 5% тарифов, абонентская плата на которых не менялась с 2018 года. В настоящее время компания оспаривает предписание ФАС в судебном порядке.