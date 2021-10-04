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Суд подтвердил законность претензий ФАС к Tele2 по поводу роста тарифов

Суд подтвердил законность претензий ФАС к Tele2 по поводу роста тарифов
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения и предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) в отношении ООО "Т2 Мобайл" (бренд Tele2) о необходимости снижения тарифов, а также правомерность назначения компании штрафа, говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

ФАС напоминает, что в мае 2020 года компания повысила стоимость услуг сотовой связи в среднем на 12% для четверти своих абонентов, обосновав это ростом своих затрат. ФАС признала, что компания установила монопольно высокие цены на свои услуги, и выдала предписание о приведении тарифов к уровню, который действовал до повышения. Компания обратилась в суд, однако он поддержал позицию антимонопольного ведомства.

ЭкономикаФАС потребовала от Tele2 снизить тарифыЧитать подробнее

В компании не согласны с позицией ведомства и намерены отстаивать свою позицию.

"Претензии ФАС к Tele2 не могут не вызывать недоумение, ведь ключевым дифференциатором компании всегда оставалось выгодное для клиента соотношение цены и качества услуг. Мы открыты к диалогу с ведомством, но намерены отстаивать свою позицию в рамках соответствующих юридических процедур", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Tele2.

В компании сообщили, что незначительные изменения в мае 2020 года затронули ряд архивных планов - всего около 5% тарифов, абонентская плата на которых не менялась с 2018 года. "На большинстве тарифов корректировка составляет 6% от среднего чека абонента (в основном около 20 рублей). Клиенты получили доступ к инновационному функционалу пакетных тарифов и увеличенный пакет услуг, что особенно востребовано на фоне резкого роста дата-потребления", - отметили в компании.

В Tele2 добавили, что пересмотр устаревших тарифов - это нормальная рыночная практика. "На фоне цифровизации и роста потребления интернета мы стремимся предложить клиентам актуальное наполнение услуг. При этом мы действуем максимально аккуратно и проводим корректировки безболезненно для абонентов. Мы открыто информируем клиентов обо всех изменениях и отмечаем, что большинство клиентов спокойно относятся к пересмотру. Call-центр Tele2 фиксирует сокращение доли обращений по тарификации", - сказали в компании.

ФАС Tele2

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