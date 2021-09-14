Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,3%

Мосбиржа и "НОВАТЭК" обновили максимумы

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов во вторник продолжил подъем на фоне сохраняющегося оптимизма на внешних фондовых площадках и высокой нефти (Brent превысила $74 за баррель), индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3%, причем первый и акции "НОВАТЭКа" обновили исторические максимумы на фоне роста цен на газ.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 4054,57 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1755,87 пункта (+0,3%); цены большинства blue chips на "Московской бирже" выросли в пределах 1,2%.

Доллар стоит 72,75 рубля (+0,09 рубля).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+1,2%, до 2008,2 рубля - новый максимум), "Газпрома" (+0,8%, до 333,77 рубля - пик с лета 2008 года), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Московской Биржи" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,6%), ВТБ (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), "Татнефти" (+0,5%), "МТС" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), Сбербанка (+0,1% и +0,3% "префы").

Подешевели акции UC Rusal (-2,8%), "НЛМК" (-0,6%), "Северстали" (-0,6%), "ММК" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), "Норникеля" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник противоречивый: промышленные металлы дешевеют, что может негативно сказаться на динамике акций металлургов, однако дорожает нефть и газ, что подогревает спрос на бумаги нефтегазового сектора.

Ключевая статистика дня выйдет в 15:30 по Москве: в США публикуется статистика по потребительской инфляции. Ожидается, что Core CPI может замедлить рост до 4,2% в августе с 4,3% в июле. Общий CPI также может замедлить рост до 5,2% с 5,3% в июле. Закроет день отчет API по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

ЭкономикаЦена газа в Европе достигла $755 за тысячу кубометровЧитать подробнее

Рекордные цены на газ в Европе обещают сильный год для "Газпрома" и "НОВАТЭКа". Цены на газ в Европе находятся выше $700 за 1 тыс. кубометров на спот-рынке.

Не успела американская нефтедобыча восстановиться после урагана "Ида", как появилась необходимость защитить нефтяные платформы от шторма Николас. Нефтяники пока не смогли восстановить до 40% нефтедобычи в американском секторе Мексиканского залива.

Кроме того, в Ливии поставки из портов Эс-Сидер и Раслануф восстановлены, но терминал Харига остается заблокированным протестующими.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, при поддержке развития роста нефтяных котировок и газа усилился спрос на акции нефтегазового сектора.

Сдерживают развитие позитивных настроений ожидания большого блока статистики на текущей неделе, важной в условиях приближающегося заседания ФРС 21-22 сентября, а также сообщения о планах Демократической партии в США повысить налоги, необходимые для финансирования бюджета. Накануне представители бюджетного комитета Конгресса США предложили отменить ряд налоговых послаблений, в частности, поднять корпоративный налог на прибыль до 26,5% (с 21%), увеличить выплаты за зарубежные доходы корпораций и прирост капитала. Возможное повышение налоговой нагрузки может привести к сокращению корпоративных доходов (в сценарии Goldman Sachs - на 5%) в 2022 году, в первую очередь, технологических компаний, получающих больших доходы вне США.

Учитывая крепость рынка нефти, индекс МосБиржи продолжил подъем и перешел в новый диапазон 4050-4100 пунктов, отмечает аналитик.

В США в понедельник впервые за 6 дней выросли индексы Dow Jones (+0,8%) и S&P 500 (+0,2%), слабо снизился Nasdaq (-0,1%) на фоне отсутствия значимых корпоративных новостей или статистической информации.

Позитивное влияние на рынок оказывают ожидания инвесторов, что Федеральная резервная система и правительство США продолжат оказывать поддержку экономике, сообщает MarketWatch.

Во вторник в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite просел на 1,4%, гонконгский Hang Seng теряет 1,4%), стагнируют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне понедельника).

Гонконгский индекс и акции китайских технологических компаний снизились на фоне ужесточения политики со стороны китайских регуляторов. Трейдеры также продолжают следить за ситуацией с распространением COVID-19 в мире, которая непосредственно влияет на темпы экономического восстановления.

Во вторник инвесторы ждут публикации данных об инфляции в США в августе (15:30 по Москве). Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозируют показатель на уровне 5,3%.

Рост цен вызывает опасения среди трейдеров, что Федрезерв может отказаться от таких мер поддержки экономики, как льготное кредитование и низкие процентные ставки. Однако представители регулятора указали на то, что, по их мнению, такой скачок является временным, и они сохранят процентные ставки на низком уровне до тех пор, пока не произойдет уверенное восстановление экономики, отмечает MarketWatch.

Нефть и новый ураган

На нефтяном рынке утром во вторник цены Brent растут на ожиданиях нового урагана в Мексиканском заливе, в то время как производители нефти в этом регионе до сих пор не восстановились после урагана "Ида".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $73,96 за баррель (+0,6% и +0,8% накануне), октябрьская цена WTI - $70,91 за баррель (+0,7% и +1,1% в понедельник).

Тропический шторм "Николас", который может достичь силы урагана прежде, чем достигнуть суши, вероятно, вызовет проливные дожди в Хьюстоне и ряде районов Луизианы. Royal Dutch Shell, крупнейший производитель нефти в Мексиканском заливе, уже начала эвакуировать сотрудников с морских платформ, готовясь к урагану.

Спустя более двух недель после прохождения "Иды" все еще не восстановлена работа мощностей, обеспечивающих порядка 44% добычи нефти в американской части Мексиканского залива.

ОПЕК, опубликовавшая в понедельник ежемесячный обзор по рынку, сохранила оценку роста спроса на нефть в 2021 году - как и месяц назад эксперты ожидают, что потребление в мире в текущем году увеличится к 2020 году на 6 млн баррелей в сутки. При этом эксперты повысили оценку потребления сырья в 2020 году на 110 тыс. б/с, поэтому ожидается, что по итогам 2021 года оно составит 96,68 млн б/с.

Кроме того, ОПЕК повысил оценку роста спроса на нефть в 2022 году на 0,9 млн баррелей в сутки - до 4,2 млн б/с.

МосБиржа рынок акций

Новости

Поток газа по "Ямалу-Европе" вырос на четверть к уровню понедельника

Минфин назвал недостаточной налоговую нагрузку на металлургов

Минфин назвал недостаточной налоговую нагрузку на металлургов

Цены на нефть растут на ожиданиях нового урагана в Мексиканском заливе

Цены на нефть растут на ожиданиях нового урагана в Мексиканском заливе

"Газпром" попросил Путина увеличить субсидии на развитие в РФ газомоторного транспорта

"Газпром" попросил Путина увеличить субсидии на развитие в РФ газомоторного транспорта

Wildberries призвал ритейлеров присоединиться к его "ценовой политике"

Бензин на АЗС Москвы дешевеет вторую неделю подряд, но меньшими темпами

Бензин на АЗС Москвы дешевеет вторую неделю подряд, но меньшими темпами

Цены на пшеницу из РФ обновили 7-летний максимум и достигли $303 за тонну

ФАС потребовала от Tele2 снизить тарифы

Цена газа в Европе достигла $755 за тысячу кубометров

Газ в Европе подорожал до $747 за тысячу кубометров

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');