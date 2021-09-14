Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,3%

Мосбиржа и "НОВАТЭК" обновили максимумы

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов во вторник продолжил подъем на фоне сохраняющегося оптимизма на внешних фондовых площадках и высокой нефти (Brent превысила $74 за баррель), индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3%, причем первый и акции "НОВАТЭКа" обновили исторические максимумы на фоне роста цен на газ.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 4054,57 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1755,87 пункта (+0,3%); цены большинства blue chips на "Московской бирже" выросли в пределах 1,2%.

Доллар стоит 72,75 рубля (+0,09 рубля).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+1,2%, до 2008,2 рубля - новый максимум), "Газпрома" (+0,8%, до 333,77 рубля - пик с лета 2008 года), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Московской Биржи" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,6%), ВТБ (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), "Татнефти" (+0,5%), "МТС" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), Сбербанка (+0,1% и +0,3% "префы").

Подешевели акции UC Rusal (-2,8%), "НЛМК" (-0,6%), "Северстали" (-0,6%), "ММК" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), "Норникеля" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник противоречивый: промышленные металлы дешевеют, что может негативно сказаться на динамике акций металлургов, однако дорожает нефть и газ, что подогревает спрос на бумаги нефтегазового сектора.

Ключевая статистика дня выйдет в 15:30 по Москве: в США публикуется статистика по потребительской инфляции. Ожидается, что Core CPI может замедлить рост до 4,2% в августе с 4,3% в июле. Общий CPI также может замедлить рост до 5,2% с 5,3% в июле. Закроет день отчет API по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Рекордные цены на газ в Европе обещают сильный год для "Газпрома" и "НОВАТЭКа". Цены на газ в Европе находятся выше $700 за 1 тыс. кубометров на спот-рынке.

Не успела американская нефтедобыча восстановиться после урагана "Ида", как появилась необходимость защитить нефтяные платформы от шторма Николас. Нефтяники пока не смогли восстановить до 40% нефтедобычи в американском секторе Мексиканского залива.

Кроме того, в Ливии поставки из портов Эс-Сидер и Раслануф восстановлены, но терминал Харига остается заблокированным протестующими.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, при поддержке развития роста нефтяных котировок и газа усилился спрос на акции нефтегазового сектора.

Сдерживают развитие позитивных настроений ожидания большого блока статистики на текущей неделе, важной в условиях приближающегося заседания ФРС 21-22 сентября, а также сообщения о планах Демократической партии в США повысить налоги, необходимые для финансирования бюджета. Накануне представители бюджетного комитета Конгресса США предложили отменить ряд налоговых послаблений, в частности, поднять корпоративный налог на прибыль до 26,5% (с 21%), увеличить выплаты за зарубежные доходы корпораций и прирост капитала. Возможное повышение налоговой нагрузки может привести к сокращению корпоративных доходов (в сценарии Goldman Sachs - на 5%) в 2022 году, в первую очередь, технологических компаний, получающих больших доходы вне США.

Учитывая крепость рынка нефти, индекс МосБиржи продолжил подъем и перешел в новый диапазон 4050-4100 пунктов, отмечает аналитик.

В США в понедельник впервые за 6 дней выросли индексы Dow Jones (+0,8%) и S&P 500 (+0,2%), слабо снизился Nasdaq (-0,1%) на фоне отсутствия значимых корпоративных новостей или статистической информации.

Позитивное влияние на рынок оказывают ожидания инвесторов, что Федеральная резервная система и правительство США продолжат оказывать поддержку экономике, сообщает MarketWatch.

Во вторник в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite просел на 1,4%, гонконгский Hang Seng теряет 1,4%), стагнируют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне понедельника).

Гонконгский индекс и акции китайских технологических компаний снизились на фоне ужесточения политики со стороны китайских регуляторов. Трейдеры также продолжают следить за ситуацией с распространением COVID-19 в мире, которая непосредственно влияет на темпы экономического восстановления.

Во вторник инвесторы ждут публикации данных об инфляции в США в августе (15:30 по Москве). Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозируют показатель на уровне 5,3%.

Рост цен вызывает опасения среди трейдеров, что Федрезерв может отказаться от таких мер поддержки экономики, как льготное кредитование и низкие процентные ставки. Однако представители регулятора указали на то, что, по их мнению, такой скачок является временным, и они сохранят процентные ставки на низком уровне до тех пор, пока не произойдет уверенное восстановление экономики, отмечает MarketWatch.

Нефть и новый ураган

На нефтяном рынке утром во вторник цены Brent растут на ожиданиях нового урагана в Мексиканском заливе, в то время как производители нефти в этом регионе до сих пор не восстановились после урагана "Ида".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $73,96 за баррель (+0,6% и +0,8% накануне), октябрьская цена WTI - $70,91 за баррель (+0,7% и +1,1% в понедельник).

Тропический шторм "Николас", который может достичь силы урагана прежде, чем достигнуть суши, вероятно, вызовет проливные дожди в Хьюстоне и ряде районов Луизианы. Royal Dutch Shell, крупнейший производитель нефти в Мексиканском заливе, уже начала эвакуировать сотрудников с морских платформ, готовясь к урагану.

Спустя более двух недель после прохождения "Иды" все еще не восстановлена работа мощностей, обеспечивающих порядка 44% добычи нефти в американской части Мексиканского залива.

ОПЕК, опубликовавшая в понедельник ежемесячный обзор по рынку, сохранила оценку роста спроса на нефть в 2021 году - как и месяц назад эксперты ожидают, что потребление в мире в текущем году увеличится к 2020 году на 6 млн баррелей в сутки. При этом эксперты повысили оценку потребления сырья в 2020 году на 110 тыс. б/с, поэтому ожидается, что по итогам 2021 года оно составит 96,68 млн б/с.

Кроме того, ОПЕК повысил оценку роста спроса на нефть в 2022 году на 0,9 млн баррелей в сутки - до 4,2 млн б/с.