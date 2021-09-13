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Тропический шторм "Николас" набрал силу по мере приближения у Техасу

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Тропический шторм "Николас" продолжает набирать силу, приближаясь к Техасу со стороны Мексиканского залива, сообщает в понедельник агентство Associated Press (AP).

Для нескольких районов Техаса выпущено предупреждение о приближении шторма. Также "Николас" может затронуть Мексику и Луизиану, которая ранее в этом году пострадала от разрушительного урагана "Ида".

Сообщается, что "Николас" может спровоцировать проливные дожди и наводнения. Порывы ветра в эпицентре шторма достигают 95 км/ч. На данный момент он движется на север со скоростью около 19 км/ч.

В крупнейшем городе Техаса Хьюстоне, который находится на побережье и часто сталкивается с наводнениями, в состояние готовности приведены аварийно-спасательные службы.

Согласно данным исследователя ураганов в государственном университете штата Колорадо Фила Клоцбаха, "Николс" - это 14-й получивший персональное наименование шторм в сезоне ураганов 2021 года. С 1966 года лишь четыре раза имена собственные присваивались 14 или более штормам и ураганам - в 2005, 2011, 2012 и в 2020 гг.

Ураган "Ида"

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К моменту обрушения на Луизиану "Ида" усилилась до шторма четвертой категории из пяти возможныхВ момент, когда ураган достиг побережья штата, скорость ветра достигала 150 миль в час (более 240 км/ч). На фото: снимок урагана с борта Международной космической станции.Более миллиона человек остались без электричества в ЛуизианеПоступают сообщения о многочисленных разрушениях, но масштабы ущерба пока неизвестныМестные власти заявили, что из-за стремительного усиления урагана "Ида" не успели провести всеобщую эвакуацию 390 тыс. человек.Мэр Нового Орлеана призвала жителей эвакуироваться самостоятельно или готовиться к продолжительным отключениям электроэнергииУраган пройдет над двумя крупнейшими городами штата - Новым Орлеаном и Батон-РужЖители Луизианы заколачивают окна и укрепляют строения мешками с песком"Ида" обрушилась на Луизиану в 16-ю годовщину другого разрушительного урагана - "Катрины", унесшей жизни более 1,8 тыс. человек
К моменту обрушения на Луизиану "Ида" усилилась до шторма четвертой категории из пяти возможных
США Техас Николас

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