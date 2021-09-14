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Поток газа по "Ямалу-Европе" вырос на четверть к уровню понедельника

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Утром во вторник 14 сентября физический поток газа по газопроводу "Ямал-Европа" на входе в газотранспортную систему ФРГ утром во вторник увеличился на четверть к уровню понедельника, показали данные германского газотранспортного оператора Gascade.

14 сентября по магистрали прокачивалось в среднем 2,7 млн кубометров газа час, то утром во вторник поток вырос до 3,3 млн кубометров в час.

В последние месяцы "Ямал-Европа" выполняет в структуре экспортных потоков "Газпрома" замыкающую, балансирующую функцию.

Поставки по магистрали резко сократились с начала августа в связи с направлением основного объема газа на закачку в российские хранилища "Газпрома". Еще сильнее объемы сократились после аварии на новоуренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту, который технологически тесно связан с процессом добычи газа в Надым-Пур-Тазовском регионе - главной газоносной провинцией России.

Европа Германия Газпром Ямал Gascade

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