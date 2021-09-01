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Польша в августе по-прежнему покупала газ у "Газпрома" по максимуму

При этом польская сторона сократила прием СПГ на 29%

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Яростный противник российских энергетических проектов - Польша - в августе 2021 года сократила прием сжиженного природного газа по отношению к августу 2020 года на 29%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Средний за 2021 год импорт СПГ пока еще показывает рост к уровню 2020 года на 5%.

При этом из России Польша стабильно импортирует весь второй и третий квартал свыше 900 млн кубометров в месяц, что соответствует максимальному уровню поставок по контракту с "Газпромом". Это следует из данных российской таможни и "Газпрома".

"В январе-августе 2021 года "Газпром" нарастил поставки газа в Польшу на 12%", - сообщает "Газпром" в оперативном комментарии о производстве и поставках за 8 месяцев 2021 года.

В прошлом году польская газовая госкомпания PGNiG выиграла у "Газпрома" арбитраж, добившись пересмотра формулы цены поставок. Как заявляла победившая PGNiG, "суд сделал возможной более прямую связь ценовой формулы с ценами на газ на европейских рынках, что приведет к существенному улучшению условий коммерческой деятельности".

Спотовые цены в Европе сейчас перевалили за $600 за тысячу кубометров. Среднее значение контракта "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах за август - $533. А если бы PGNiG не изменила условия поставок в суде, контрактная цена для нее могла бы составлять в августе менее $260 за тысячу кубометров по старой нефтяной привязке, свидетельствуют данные ФАС России.

Польша получает российский газ по так называемому ямальскому контракту (по газопроводу "Ямал-Европа") от 25 сентября 1996 года. Договор предусматривает поставку около 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество - 8,7 млрд куб. м в год. Договор действует до 2022 года, и Польша неоднократно заявляла, что не намерена его продлевать. Заменить российский газ Варшава намерена импортом СПГ и собственной добычей на норвежском шельфе.

Цены на СПГ в Азии уже превысили $600 за тысячу кубометров, заманивая свободные объемы со всего мира и делая их почти недоступными для потребителей в Европе. Недавно перспективный портфель СПГ PGNiG уменьшился на 2 млн тонн в год, так как американская Sempra Energy до сих пор не смогла принять окончательное инвестиционное решение по заводу Port Arthur LNG.

Польша Газпром

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