Президент МТС обещал весной представить новую дивидендную политику

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" весной 2022 года представит новую дивидендную политику, сообщил "Интерфаксу" президент компании Вячеслав Николаев.

"Есть определенный time-line, когда мы должны ее представить. Это весна 2022 года", - сказал он в кулуарах конференции Mobile 360 - Eurasia, организованной GSMA.

Текущая дивидендная политика МТС на 2019-2021 годы предусматривает выплаты акционерам не менее 28 рублей на обыкновенную акцию (56 рублей на ADR) ежегодно. Выплаты предусмотрены двумя частями в течение календарного года: выплаты по результатам предыдущего года и выплаты промежуточных дивидендов за I полугодие текущего года.

В рамках действующей дивполитики МТС осталось выплатить дивиденды еще дважды - промежуточные за I полугодие 2021 года и финальные за 2021 год.

30 сентября акционеры обсудят вопрос о выплате дивидендов за I полугодие 2021 года; рекомендация совета директоров по их размеру - 10,55 рубля на обыкновенную акцию (21,1 рубоя на ADR), общая сумма промежуточных дивидендов может составить 21,08 млрд рублей.

Летом акционеры МТС утвердили выплату финальных дивидендов за 2020 год в 26,51 рубля на обыкновенную акцию (53,02 рубля на ADR), или 52,97 млрд рублей.

Крупнейшим акционером МТС является ПАО АФК "Система" - с учетом косвенного участия через подконтрольные лица ей принадлежит 58,41%, доля эффективного участия - 50,3%. Free float составляет 41,59%.