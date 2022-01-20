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Исполнительным директором "Магнита" назначен выходец из МТС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Исполнительным директором и заместителем гендиректора "Магнита" назначен Алексей Корня, сообщил ритейлер.

До марта 2021 года Корня три года был президентом МТС. Свою карьеру в МТС он начал в 2004 году и занимал различные позиции в финансовой функции. До того он работал главным финансовым консультантом AIG, а также занимал различные позиции в компаниях "Полиметалл" и PwC.

В сферу ответственности нового топ-менеджера в "Магните" войдут e-commerce, финансовая и юридическая функции, управление инвестициями и рисками. В числе его ключевых задач - ускорение цифровой трансформаций "Магнита" и помощь в дальнейшем развитии цифровых сервисов для покупателей.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. На конец сентября под управлением ритейлера было 25 315 магазинов, в том числе 15 657 одноименных магазинов "у дома". Выручка "Магнита" за девять месяцев 2021 года выросла на 14,4%, до 1,31 трлн рублей.

Алексей Корня Магнит МТС

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