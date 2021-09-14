Присяжным могут дать право рассматривать экономические дела в IT-сфере

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Министерства и ведомства вместе с представителями отрасли должны до февраля 2022 года подготовить изменения в законодательство, которые дадут возможность присяжным рассматривать экономические дела в сфере IT, а также освобождать IT-предпринимателей от уголовной ответственности в случае погашения ущерба и штрафа.

Об этом говорится в "дорожной карте" по созданию дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий, утвержденной правительством в рамках второго пакета мер поддержки.

Согласно документу, до февраля 2022 года Минцифры, МВД, Минюст, Генпрокуратура, Следственный комитет РФ и ассоциации ИТ-отрасли должны представить предложения по внесению изменений в законодательство.

Эти изменения должны предусматривать наделение присяжных заседателей правом рассматривать экономические дела в сфере ИТ, а также освобождение ИТ-предпринимателей от уголовной ответственности в случае выплаты штрафа и ущерба. Кроме того, необходимо уточнить порядок применения мер пресечения "запрет определенных действий" и "заключение под стражу" при рассмотрении уголовных дел в отношении ИТ-предпринимателей, говорится в "дорожной карте".

По мнению правительства, эти меры приведут к повышению уровня удовлетворенности ИТ-компаний условиями ведения бизнеса в РФ и сокращению их оттока из российской юрисдикции.

В середине апреля глава министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил, что Минцифры РФ предлагает ввести специальную судебную инстанцию для рассмотрения уголовных дел по экономическим статьям в отношении IT-компаний. "Мы все понимаем, что у нас госсектор - очень большой заказчик: госкомпании, госорганы. Мы знаем, что в отношении всех крупных IT-компаний, практически всех, есть уголовные дела. Мы понимаем, что расследование этих дел всегда затруднено, потому что требуется специальная экспертиза, специальные навыки", - сказал Шадаев на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации на тему "Цифровая зрелость социальной сферы и экономики субъектов РФ".

"Поэтому мы предлагаем создать отдельную судебную инстанцию, которая бы расследовала экономические уголовные дела в отношении IT-компаний, где была бы необходима экспертиза, компетенция и так далее", - отметил он.

Согласно представленным министром материалам, такую инстанцию предполагается создать к 2024 году в рамках мер поддержки IT-бизнеса.