Правительство РФ утвердило второй пакет мер поддержки IT-отрасли

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило второй пакет мер поддержки IT-отрасли, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Речь идет о "дорожной карте" по созданию дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий, которая включает 62 мероприятия.

Из них 20 предусматривают меры по выравниванию условий ведения бизнеса в РФ для международных интернет-корпораций и российских ИТ-компаний, по стимулированию внедрения российских решений в деятельность отечественных предприятий, а также по поддержке экспорта и продвижению российских IT-решений за рубежом.

Еще 42 мероприятия плана направлены на стимулирование развития и внедрения российских разработок в конкретных сегментах (речь идет в том числе об образовательных и медицинских сервисах, офисном ПО, облачных сервисах, решениях в сфере искусственного интеллекта, больших данных, интернета вещей, информационной безопасности и т.д.).

Второй пакет мер IT-поддержки направлен на повышение спроса на отечественные решения, ускорение цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы, создание комфортных условий для ведения IT-бизнеса в РФ.

В конце августа глава Минцифры Максут Шадаев отмечал, что утверждение второго пакет мер IT-поддержки премьер-министром Михаилом Мишустиным ожидается в ближайшие дни.

Стимулирование бизнеса

Наибольшее количество пунктов "дорожной карты" посвящены налоговым мерам поддержки, которые направлены на выравнивание условий бизнеса российских и иностранных IT-компаний в РФ.

В частности, в перечень мер поддержки включены предложения о введении "цифрового налога" для иностранных IT-компаний по модели, которую прорабатывает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (сообщалось, что он предусматривает минимальную ставку налога для глобальных цифровых корпораций не ниже 15%). Так, ноябре этого года Минфину, Минцифры и ФНС необходимо представить предложения по изменению налогообложения доходов иностранных компаний, обрабатывающих персональные данные россиян.

Кроме того, Минфин ответственен за внесение предложений по изменению налогообложения относительно закупки оборудования из российского реестра. Срок исполнения этих мероприятий также запланирован на ноябрь. Ожидается, что это позволит повысить уровень приобретения российского оборудования и софта, следует из "дорожной карты".

Также в ноябре Минцифры необходимо представить предложения по внесению изменений в законодательство по созданию системы "цифрового резидентства" для иностранных IT-компаний и физлиц.

Помимо этого, с весны 2022 года планируется проводить ежегодный мониторинг конкурентоспособности российской юрисдикции для сферы IT - для формирования предложений по повышению ее привлекательности в сравнении с такими юрисдикциями как Сингапур, Ирландия, США, Кипр и др.

Большой блок мер отведен более широкому внедрению отечественного софта и оборудования, в том числе в рамках импортозамещения и обеспечения защиты критической информационной инфраструктуры.

Например, до конца декабря Минцифры, Минфину и Минпромторгу необходимо предложить способы регулирования по ограничению на приобретение зарубежного софта компаниями отдельных категорий, а также установить процедуры по закупке такого софта.

Первый пакет мер вступил в силу с 2021 года. Он предусматривает реализацию налогового маневра для IT-отрасли - установление для российских компаний ставки по налогу на прибыль в размере 3% (в части, подлежащей перечислению в федеральный бюджет) и нулевую - в части, подлежащей перечислению в региональные бюджеты. Он также снижает ставку страховых взносов с 14% до 7,6%.