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Минцифры предложило создать отдельный суд для IT-компаний

Ведомство также призвало ввести мораторий на проверки этого бизнеса

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Минцифры предлагает ввести специальную судебную инстанцию для рассмотрения уголовных дел по экономическим статьям в отношении IT-компаний, заявил в Совете Федерации глава ведомства Максут Шадаев. Он сказал это на заседании Совета по развитию цифровой экономики.

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"Мы все понимаем, что у нас госсектор - очень большой заказчик: госкомпании, госорганы. Мы знаем, что в отношении всех крупных IT-компаний, практически всех, есть уголовные дела. Мы понимаем, что расследование этих дел всегда затруднено, потому что требуется специальная экспертиза, специальные навыки, - сказал министр. - Поэтому мы предлагаем создать отдельную судебную инстанцию, которая бы расследовала экономические уголовные дела в отношении IT-компаний, где была бы необходима экспертиза, компетенция и так далее".

По словам Шадаева, такой суд предполагается создать к 2024 года в рамках мер поддержки IT-бизнеса.

Он напомнил, что ранее правительство предоставило отрасли беспрецедентные налоговые льготы, которые, по его словам, сделали Россию "одной из самых выгодных юрисдикций для ведения бизнеса IT, для разработки софта": 3% налога на прибыль, снижение тарифов страховых взносов до 7,6%.

Это, по его словам, привело к тому, что все получатели этих льгот попали под проверку ФНС: "У нас же в Налоговой работает система рискориентированного подхода - налоговик-робот-автомат, и как только льготы предоставлены были, понятно, у них (в базе - ИФ) флажки зажглись".

"И все наши IT-компании встали в ближайшее время на проверку, так как льготы предоставляются существенные, соответственно, Налоговая это будет проверять", - сказал Шадаев.

Поэтому Минцифры предложило ввести мораторий на проверки.

"Мы считаем, что здесь нужно обязательно дать нам какой-то мораторий - три-пять лет - для того, чтобы, условно, IT-компании почувствовали вкус этих льгот, начали создавать рабочие места, начали возвращаться из-за границы и пользоваться теми благами, которые мы им предоставили", - отметил министр.

В представленной им презентации сказано, что мораторий предлагается ввести для разработчиков российского ПО с объемом продаж более 300 млн руб.

По мнению Минцифры, введение двух этих мер приведет к тому, что к 2024 году 90% ИТ-компаний в России будут чувствовать себя защищенными.

Ранее в этот же день, выступая в думском комитете по информполитике, Шадаев сообщил, что его ведомство подготовило законопроект об ответственности за массовые утечки персональных данных и нарушения работы с этими данными, вплоть до уголовной, которая бы распространялась и на иностранные компании.

Минцифры Максут Шадаев Госдума Совет Федерации

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