Нефть Brent подорожала до $75,66 за баррель

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти после подъема накануне до максимальных значений с конца июля на данных о резком сокращении запасов в США.

Коммерческие запасы сырья в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 6,4 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Их объем снизился по итогам седьмой недели подряд. Запасы бензина уменьшились на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - на 1,7 млн баррелей.

Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 3,5 млн баррелей, бензина - на 2,2 млн баррелей и дистиллятов - на 2 млн баррелей.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве в четверг составляет $75,66 за баррель, что на $0,2 (0,27%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $1,86 (2,5%) - до $75,46 за баррель, максимума с 30 июля.

Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $72,79 за баррель, что на $0,18 (0,25%) выше итогового значения предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов увеличилась на $2,15 (3,1%) - до $72,61 за баррель, также самого высокого значения с 30 июля.

"Нового предложения на рынке недостаточно, в связи с чем ситуация довольно сложная", - отмечает аналитик Tortoise Мэтт Салли.

"В таких условиях цены на нефть продолжат расти. Опасения в отношении перспектив спроса, вызванных COVID-19, отходят на второй план", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

Согласно данным Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США, после урагана "Ида" все еще не восстановлена работа мощностей, обеспечивающих 29,5% добычи нефти в американской части Мексиканского залива.