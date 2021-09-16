Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Котировки нефти развернулись вниз после четырех дней роста

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в четверг после четырех дней роста в том числе на данных о резком сокращении запасов в США на прошлой неделе.

К 17:28 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1% (на $0,74) - до $74,72 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI дешевели к этому моменту на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на 1,2% (на $0,85) - до $71,76 за баррель.

В среду Brent и WTI завершили торги на максимальном уровне с 30 июля, по данным Dow Jones Market Data.

Опасения экспертов, связанные с возможной угрозой нового урагана для добывающих мощностей в Мексиканском заливе, сошли на нет, поскольку "Николас" практически не затронул регион.

"Поскольку "Николас" не приведет к дальнейшим сбоям в добыче в США, трудно представить, на чем цены на нефть могут продолжить рост в ближайшем будущем", - заявил MarketWatch аналитик Rystad Energy Нишант Бхушан.

По его мнению, "сейчас рынок, вероятно, находится на вершине, прежде чем возвращение объемов производства приведет к снижению цен, конечно если не будет новых сюрпризов в мировых поставках".

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,4 млн баррелей, сообщило 15 сентября Минэнерго страны. Их объем снизился по итогам седьмой недели подряд. Резервы бензина уменьшились на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - на 1,7 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 3,5 млн баррелей, бензина - на 2,2 млн баррелей и дистиллятов - на 2 млн баррелей

Brent WTI Минэнерго США Николас Ида Мексиканский залив

Новости по теме

Новости

Всемирный банк прекратит выпуск рейтинга Doing Business

Всемирный банк прекратит выпуск рейтинга Doing Business

"ЛУКОЙЛ" и "Газпром нефть" создадут СП в ЯНАО

"ЛУКОЙЛ" и "Газпром нефть" создадут СП в ЯНАО

Как цифровой рубль банкиров озадачил. Обзор

Как цифровой рубль банкиров озадачил. Обзор

Президент Татарстана возглавил совет директоров "Туполева"

"Газпром" в октябре купит 86 тысяч тонн труб на 8,7 млрд рублей

"Газпром" в октябре купит 86 тысяч тонн труб на 8,7 млрд рублей

Эксперты предсказали падение выручки аграрного комплекса РФ на 40%

Эксперты предсказали падение выручки аграрного комплекса РФ на 40%

Рубль утром почти не меняется к доллару и евро на фоне неоднозначных внешних сигналов

Рубль утром почти не меняется к доллару и евро на фоне неоднозначных внешних сигналов

Минфин ждет от майнинга 250 млрд рублей допналогов в 2022 году

Источник сказал, что металлурги предпочтут разовый сверхналог на прибыль

СП Сбербанка и АФК купило производителя "Кагоцела" за рубль

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');