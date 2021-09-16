Котировки нефти развернулись вниз после четырех дней роста

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в четверг после четырех дней роста в том числе на данных о резком сокращении запасов в США на прошлой неделе.

К 17:28 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1% (на $0,74) - до $74,72 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI дешевели к этому моменту на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на 1,2% (на $0,85) - до $71,76 за баррель.

В среду Brent и WTI завершили торги на максимальном уровне с 30 июля, по данным Dow Jones Market Data.

Опасения экспертов, связанные с возможной угрозой нового урагана для добывающих мощностей в Мексиканском заливе, сошли на нет, поскольку "Николас" практически не затронул регион.

"Поскольку "Николас" не приведет к дальнейшим сбоям в добыче в США, трудно представить, на чем цены на нефть могут продолжить рост в ближайшем будущем", - заявил MarketWatch аналитик Rystad Energy Нишант Бхушан.

По его мнению, "сейчас рынок, вероятно, находится на вершине, прежде чем возвращение объемов производства приведет к снижению цен, конечно если не будет новых сюрпризов в мировых поставках".

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,4 млн баррелей, сообщило 15 сентября Минэнерго страны. Их объем снизился по итогам седьмой недели подряд. Резервы бензина уменьшились на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - на 1,7 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 3,5 млн баррелей, бензина - на 2,2 млн баррелей и дистиллятов - на 2 млн баррелей