"Белуга" может запустить производство российского виски на Чугуновском спиртзаводе

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - "Белуга Групп" может запустить производство виски на недавно приобретенном Чугуновском спиртзаводе в Нижегородской области.

"Это приобретение связано с нашей стратегией инвестиций в brown spirits. Завод будем использовать как экспериментальную инновационную площадку. Прежде всего - для получения высококачественных солодовых спиртов. Также мы рассматриваем сейчас возможности запустить на его базе инновационные продукты, такие как, например, российское виски", - сказал в интервью "Ведомостям" председатель правления "Белуги" Александр Мечетин.

По его словам, если раньше компания завозила спирты, то теперь хочет организовать производство полного цикла. "При этом наша цель - не сэкономить на цепочке поставок, а получить более глубокую экспертизу в спиртах и выпускать инновационные продукты", - подчеркнул он.

В числе продуктов, производством которых может заняться "Белуга", могут быть как виски, так и "дистилляты с выдержкой или без". Сейчас компания обсуждает наиболее перспективные направления на ближайшие 5-8 лет.

Об интересе к производству дистиллятов Мечетин говорил на телефонной конференции в августе, отвечая на вопрос, изучает ли компания спрос на "русские дистилляты" - самогоны и полугары.

"Белуга" приобрела 88,5% в "Спиртзаводе Чугуновском" в марте этого года. Сумма сделки не раскрывалась.

"Спиртзавод Чугуновский" - одно из старейших предприятий спиртовой отрасли России, основанное в 1913 году. По данным сайта предприятия, его мощности составляют 3 тыс. декалитров в сутки, оно выпускает спирт класса "Люкс" и "Альфа".

С 2016 года "Белуга" занимается розливом виски William Lawson`s по контракту с Bacardi.

"Белуга Групп" - один из крупнейших в России производителей крепкого алкоголя. Компания выпускает водку (основные бренды - Beluga, "Мягков", "Беленькая") и другую ликеро-водочную продукцию, бренди, виски и вино. В 2018 году "Белуга" приобрела винодельческий комплекс "Поместье Голубицкое".

Доля водки в структуре продаж "Белуги" сократилась до 40% в 2020 году с 80% в 2011 году (без учета экспорта), сообщалось в презентации компании ко "Дню стратегии". Стратегия "Белуги" предусматривает диверсификацию и уход от позиционирования компании как производителя водки.

Потребление водки в России за 15 лет упало практически в два раза - до 75 млн декалитров с 140 млн декалитров в год. "Очевидно, что эти 15 лет очень сильно рос пивной рынок. Также мы видим, что люди начали переключаться на так называемую brown spirits - продукцию на основе выдержанных спиртов: виски, бренди, ром и т. д. Россия уже входит в топ-10 по потреблению виски, потребляемый объем сопоставим с тем, что в Великобритании. Растет популярность пока небольших для России категорий, таких как джин и текила. Все они отнимут долю у водки в долгосрочной перспективе", - сказал Мечетин в интервью.