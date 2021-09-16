Потери "Интер РАО" от углеродного регулирования в ЕС оценили в 14 млрд руб. в год

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ оценивает возможные потери ПАО "Интер РАО" от введения в ЕС с 2026 года трансграничного углеродного регулирования (ТУР) в сумму порядка 14 млрд рублей в год, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с расчетами ведомства.

По его словам, Минэнерго рассматривает два возможных сценария. Согласно первому, ЕС будет производить расчет выбросов по внутренним "значениям по умолчанию", основанным на среднеевропейских значениях углеродоемкости генерации на ископаемом топливе. В таком случае "Интер РАО" (является единственным оператором экспорта/импорта электроэнергии в РФ) может прекратить экспорт электроэнергии в ЕС, так как спред между средними спотовыми ценами на электроэнергию в ЕС и РФ с учетом платежа за ТУР станет отрицательным. Недополученная прибыль "Интер РАО" составит порядка 14 млрд руб. ежегодно с 2026 года.

Во втором сценарии используется оптимистичное предположение, что "Интер РАО" удастся защитить и верифицировать фактические выбросы экспортируемой электроэнергии. В этом варианте значение удельных выбросов будет оцениваться в среднем по первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал, где основу составляет газовая и атомная генерация - ИФ), отметил источник "Интерфакса".

По предварительному анализу "Интер РАО", поставки в Финляндию во втором сценарии могут сократиться на 40%. Потери от сокращения экспорта составят 7 млрд руб. в год, платежи за выбросы оцениваются в 5,5-6,5 млрд руб. ежегодно. Соответственно, недополученная прибыль составляет около 13 млрд руб., приводит собеседник "Интерфакса" оценки Минэнерго.

Источник "Интерфакса" также напоминает, что несмотря на то, что ТУР оплачивает импортер, в случае с экспортом электроэнергии это будет на 100% дочерняя компания "Интер РАО" RAO Nordic. Поэтому фактически платеж за выбросы парниковых газов будет осуществлять российский резидент.

По словам собеседника "Интерфакса", в Минэнерго также отмечают, что существующий на российском энергорынке механизм свободных двухсторонних договоров (СДД) не может быть использован как инструмент подтверждения покупки электроэнергии у конкретного производителя (в частности, производителя ВИЭ или тех производителей, выбросы которых находятся ниже значений по умолчанию). Также отсутствует механизм получения подтверждения отсутствия ограничений на переток электроэнергии от поставщика до границы РФ со страной-членом ЕС. Таким образом, отсутствуют механизмы договорных отношений между производителем и покупателем электроэнергии, которые позволили бы подтвердить информацию, предусмотренную регламентом ТУР.

В качестве шагов, реализация которых поможет российским экспортерам, Минэнерго предлагает, в частности, организовать работу по созданию системы обращения "зеленых" сертификатов - аналогичных, например, I-REC. Также предлагается начать работу над созданием системы верификации выбросов и признанием такой системы в ЕС, перечисляет источник "Интерфакса".

В случае, если РФ и ЕС не удастся сблизить позиции, Минэнерго предлагает рассмотреть вопрос введения квот, налогов на выбросы парниковых газов для импортеров. По аналогии с ЕС, средства будут направляться на модернизацию российских эмитентов парниковых газов, говорит он.

В Минэнерго и "Интер РАО" не ответили на запросы "Интерфакса".

Стоить отметить, что производители электроэнергии в РФ все чаще стали заключать двухсторонние договоры о производстве "зеленой" энергии с покупателями. В частности, такие договоры уже есть у ПАО "Фортум", ПАО "РусГидро" и En+ Group.

В начале сентября "РусГидро" даже объявила о начале конкурентного запроса предложений на покупку сертификатов I-REC, подтверждающих производство электроэнергии на ГЭС компании.

Проведение конкурса связано с регулярными обращениями в "РусГидро" российских компаний, в том числе экспортеров, а также зарубежных компаний, которые имеют производственные мощности в России, с намерением приобрести электроэнергию, выработанную с использованием ВИЭ, сообщала компания.