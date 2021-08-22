Россия и ЕС начали обсуждать углеродный налог

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Первые контакты между Россией и Евросоюзом по теме "зеленого курса" ЕС и вводимого в его рамках углеродного налога уже состоялись, Москва рассчитывает на их расширение, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Первые контакты по этой тематике у нас уже состоялись. Уверен, что они будут только наращиваться", - сказал Грушко в интервью газете "Коммерсантъ".

Он отметил, что вопрос углеродного налога и "зеленого курса" Евросоюза "очень сложный, там огромное количество аспектов, которые необходимо принимать во внимание, как с точки зрения просчета последствий для взаимной торговли, влияния на экономику России и ЕС, так и с точки зрения соответствия этого курса правилам ВТО и Парижского соглашения по климату".

"Вопросов множество, как технических, так и политических", - уточнил замминистра.

По словам замглавы МИД РФ, при ознакомлении с основными положениями "зеленого курса" ЕС возникает вопрос о том, почему налог на углеродный след планируется "оставлять в кармане" самого Евросоюза.

"Почему бы не направить эти средства на "озеленение" производства самих загрязнителей? Это было бы и честнее и продемонстрировало бы, что страны реально объединяют усилия в борьбе с изменениями климата", - сказал Грушко.

Он подчеркнул, что Россия в этих вопросах намерена действовать последовательно, отстаивать свои интересы на основе международного права.

Еврокомиссия 14 июля представила масштабную программу по борьбе с изменением климата, целью которой является сокращение к 2030 году выбросов CO2 в Европейском союзе не менее чем на 55% по сравнению с уровнями 1990-х гг. и до нулевого уровня к 2050 году.

Одним из ключевых пунктов реформы является введение механизма трансграничного углеродного регулирования (ставший известным как углеродный налог ЕС), предусматривающего взимание сборов с импортируемых ЕС товаров в зависимости от их углеродного следа. В рамках первого трехлетнего этапа реализации механизма, который стартует в 2023 году, сборами будет облагаться импорт стали, цемента, удобрений и алюминия.

Как ранее заявляли в РФ, дифференциация трансграничного углеродного регулирования от страны к стране в зависимости от способов снижения эмиссии СО2 не соответствует нормам Всемирной торговой организации.