Индекс Мосбиржи просел ниже 4050 пунктов на внешнем негативе

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Российские биржевые индексы снизились по итогам торгов в четверг на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, а также сильной статистики из США, повысившей опасения сворачивания стимулов.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,5%, до 4045,1 пункта, индекс РТС упал на 0,6%, до 1755,64 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,1%.

Доллар подорожал на 31 копейку, до 72,59 рубля.

Подешевели акции "Московской биржи" (-3,1%), "Мечела" (-2,6%), Сбербанка (-2% и -2% "префы"), "Норникеля" (-2%), ПАО "Полюс" (-1,8%), Polymetal (-1,8%), "Газпром нефти" (-1,3%), "НЛМК" (-1,2%), "Северстали" (-1%), "Газпрома" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Татнефти" (-0,6%), АФК "Система" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), ВТБ (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), UC Rusal (-0,4%), "Интер РАО" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Минфин ждет от компаний горно-металлургического сектора дополнительных налоговых поступлений в 2022 году в размере порядка 250 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" один из участников прошедшего в среду совещания с участием акционеров и руководителей крупнейших отраслевых компаний и первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Минфин предложил компаниям горнодобывающей отрасли механизм плавающего НДПИ с привязкой к мировым ценам на продукцию как основной вариант дополнительных изъятий в бюджет 2022 года.

Корректировка формулы НДПИ, предложенная ведомством, обсуждалась в четверг на совещании у замминистра финансов Алексея Сазанова, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с его итогами. По их словам, увеличение НДПИ через изменение формулы расчета в настоящий момент является основным вариантом изъятия "сверхдоходов" у отрасли в бюджет следующего года. Этот механизм, как ожидается, и будет представлен главе правительства РФ Михаилу Мишустину позднее в четверг.

Формула, разработанная Минфином, предполагает увеличение базовой ставки НДПИ для черных, цветных металлов, удобрений и коксующегося угля до 6% и привязку налога к рыночным ценам на продукцию и объему добычи (сейчас НДПИ для майнинга привязан преимущественно к себестоимости руды), говорят собеседники агентства. При этом существующий рентный коэффициент будет отменен.

Подорожали в четверг акции "Магнита" (+3,7%), "Роснефти" (+2,2%), расписки TCS Group (+2,1%), бумаги "РусГидро" (+1,4%), расписки Ozon (+0,9%), акции "Яндекса" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "МТС" (+0,1%).

Как отмечает старший портфельный управляющий "Сбер Управление Активами" Дмитрий Постоленко, рынок акций РФ временно сменил направление, просев вслед за ценами на нефть и газ. В пятницу можно ожидать смешанной динамики, ориентир по индексу МосБиржи - 4000-4050 пунктов, по индексу РТС - 1720-1760 пунктов.

Азиатские площадки закрылись в "минусе" из-за слабой макростатистики, опубликованной накануне, а также рынок реагирует на возможность банкротства Evergrande Group - второго по размеру китайского девелопера. Более того, на китайском рынке преобладают пессимистичные настроения из-за риска ужесточения местного регулирования. В Европе в четверг преобладала оптимистичная обстановка благодаря хорошим новостям из отрасли туризма. Так, ирландская авиакомпания Ryanair повысила свой прогноз пассажиропотока до 225 млн пассажиров в год к 2026 году против 200 млн пассажиров, планировавшихся ранее. Таким образом, пассажиропоток может вырасти на 50% по сравнению с допандемийным периодом.

В США индексы вновь снижаются, однако потери в технологическом и нефтяном секторах компенсируются статистикой о сильных розничных продажах в августе, указывающих на экономическую устойчивость.

В четверг в Азии преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский индекс Hang Seng потерял 1,5%), растет Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,2-0,6%), но снижаются США (основные индексы просели на 0,6%).

В США в четверг вышел блок статистики, в целом оказавшейся позитивной.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 20 тыс. - до 332 тысяч человек, что практически совпало с ожидавшимися 330 тысяч. Индекс деловой активности Филадельфии в сентябре вырос до 30,7 пункта при прогнозах снижения до 19 пунктов с августовских 19,4 пункта. Розничные продажи в США в августе выросли на 0,7% к июлю при прогнозах снижения на 0,8%.

На нефтяном рынке цены в четверг просели после подъема накануне до максимальных значений с конца июля на данных о резком сокращении запасов в США.

К 18:50 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,5%, до $75,1 за баррель (+2,5% в среду), октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,7%, до $72,14 за баррель (+3,1% накануне).

Опасения экспертов, связанные с возможной угрозой нового урагана для добывающих мощностей в Мексиканском заливе, сошли на нет, поскольку "Николас" практически не затронул регион.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели после отсечки дивидендов бумаги "Трубной металлургической компании" (-15,6%, до 98,82 рубля; дивиденды за I полугодие составят 17,71 рубля на бумагу), также просели акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (-6,6% и -17,9% "префы"), "Русснефти" (-5%), ПАО "Левенгук" (-4,5%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (-4,3%), "Башнефти" (-4,2%), OR Group (-3,8%), "Объединенной вагонной компании" (-3,7%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) (+14,3%), ПАО "Владимирский химический завод" (+9,3%), ГК "Самолет" (+7,4%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+6,1%), ПАО "Группа Черкизово" (+5,8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+5,5%), "Белона" (+4,6%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+3,7%).

"ЯТЭК" (подконтрольна "А-Проперти" владельца телеком-оператора Yota Альберта Авдоляна) планирует в 2022 году прирастить запасы на 150 млрд куб. м газа, сообщил глава компании Андрей Коробов. По его словам, ЯТЭК планирует в начале следующего года разместить акции на бирже, поскольку текущий free float у нее незначительный. "Мы хотим увеличить free float, называем это IPO", - сказал Коробов журналистам в кулуарах Тюменского форума. Кроме того, по словам Коробова, "ЯТЭК" обсуждает с Минэнерго варианты экспорта сырья с "Якутского СПГ", в том числе и возможность агентского соглашения с "Газпром экспортом".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 135,64 млрд рублей (из них 30,8 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 19,77 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 10,88 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").