Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг сохранил восходящий импульс blue chips на фоне роста индексов в США и нефти накануне, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,2%; акции металлургов нейтрально отреагировали на новые инициативы по поводу повышения налогов, при этом упали после дивидендной отсечки акции "Трубной металлургической компании".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 4070,24 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1769,34 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,3%.

Доллар подрос до 72,47 рубля (+0,19 рубля).

Подорожали расписки Ozon (+1,3%), акции "ММК" (+0,8%), "РусГидро" (+0,8%), "Яндекса" (+0,8%), АФК "Система" (+0,7%), "Магнита" (+0,7%), UC Rusal (+0,7%), "Роснефти" (+0,6%), ВТБ (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "НЛМК" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Северстали" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "МТС" (+0,1%).

Минфин России ждет от компаний горно-металлургического сектора дополнительных налоговых поступлений в 2022 году в размере порядка 250 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" один из участников прошедшего в среду совещания с участием акционеров и руководителей крупнейших отраслевых компаний и первого вице-премьера Андрея Белоусова. "Силуанов назвал 250 (миллиардов рублей), но цифра не обсуждалась, так как в центре дискуссии оказались, скорее, механизмы", - сказал собеседник агентства.

Подешевели акции Polymetal (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), Сбербанка (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), Московской биржи (-0,1%).

Акции "Трубной металлургической компании" упали до 97,12 рубля (-17,1%), дивиденды за I полугодие составят 17,71 рубля на бумагу.

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, ситуация на внешних рынках утром в четверг негативная.

Ожидания кризиса в строительном секторе КНР давят на котировки металлов. Нефть пока удерживается на достигнутых позициях из-за проблем с восстановлением добычи в Мексиканском заливе, а также из-за дефицита энергоносителей в Европе и Китае.

Утром индекс МосБиржи может уйти в "минус", а рубль ослабнуть. Нефть прекратила динамичный рост, а цены на газ в Европе могут начать корректироваться. Соответственно, поддержка нефтегазового сектора ослабнет, а слабость промышленных металлов намекает на просадку акций металлургов.

Днем в еврозоне выйдет статистика торгового баланса за июль. В США ожидается большой пакет статистики. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии может снизиться в сентябре до 19,0 пункта с 19,4 пункта в августе. Розничные продажи в США могли упасть за август на 1,0%.

В России бумаги ПАО "Казаньоргсинтез" торгуются последний день с дивидендами 5,745 руб. на акцию, а "Нижнекамскнефтехима" - с 9,538 руб. на акцию, напомнил Кочетков.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов ожидает, что индекс МосБиржи может перейти к проторговке уровня 4050 пунктов.

В четверг на мировые фондовые рынки вернулся консервативный настрой. Ключевые азиатские рынки преимущественно снижаются, ведомые китайскими индексами (в "плюсе" только Австралия), импульс к развитию роста цен на нефть Brent также ослаб. Настроения в конце дня определит публикация данных по розничным продажам в США, которая, согласно консенсусу "Рейтер", может показать дальнейшее сокращение потребительской активности. В отсутствие сильного негативного сюрприза склонны ожидать от рынка США попыток вернуться выше.

Достигнутая некоторая перегретость рынка акций РФ предполагает ослабление спроса на "фишки", несмотря на высокую нефть. Утром в четверг возможно инерционное повышение индекса МосБиржи, но потом следует ожидать перехода к проторговке района 4050 пунктов, считает эксперт.

В США в среду индексы акций выросли на 0,7-0,9%, подъем S&P 500 (+0,9%) и Nasdaq (+0,8%) стал максимальным почти за три недели. Лидерами роста выступили акции энергетических и финансовых компаний, а также представителей сферы информационных технологий, сообщает MarketWatch

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в сентябре вырос до 34,3 пункта при прогнозах снижения до 17,9 пункта с 18,3 пункта в августе. Объем промышленного производства в США в августе увеличился на 0,4% к июлю, что совпало с ожиданиями. Согласно пересмотренным данным, в июле промпроизводство в США увеличилось на 0,8%, а не на 0,9%, как было объявлено ранее.

Замедление темпов роста обусловлено приостановкой работы предприятий, в основном нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих, в конце месяца из-за урагана "Ида". В результате добывающая отрасль (включая нефть и природный газ) продемонстрировала падение на 0,6%.

В четверг в Азии также преобладает снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский индекс Hang Seng теряет 1,9%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,1%).

Днем ранее стало известно, что объем промпроизводства в КНР в августе увеличился на 5,3% в годовом выражении после подъема на 6,4% месяцем ранее, а розничные продажи выросли на 2,5% по сравнению с тем же месяцем годом ранее - минимальными темпами с августа 2020 года.

Темпы роста японского экспорта в августе замедлились и составили 26,2% в годовом выражении. В июле они были на уровне 37%. Эксперты в среднем прогнозировали подъем на 34%. Объем экспорта в прошлом месяце составил 6,606 трлн иен ($60,5 млрд), свидетельствуют данные министерства финансов страны.

При этом объем импорта подскочил на 44,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до максимальных за 33 месяца 7,241 трлн иен. В июле рост составил 28,5%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение импорта в августе на 40%.

Таким образом, в прошлом месяце Япония впервые с мая текущего года зафиксировала дефицит торгового баланса на уровне 635,36 млрд иен.

Ситуация на нефтяном рынке

На нефтяном рынке цены утром в четверг консолидируются после подъема накануне до максимальных значений с конца июля на данных о резком сокращении запасов в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $75,48 за баррель (+0,03% и +2,5% в среду), октябрьская цена WTI - $72,62 за баррель (+0,01% и +3,1% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 6,42 млн баррелей (ожидалось снижение на 3,57 млн), запасы бензина снизились на 1,86 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,9 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 1,69 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,95 млн).

Согласно данным Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США, после урагана "Ида" все еще не восстановлена работа мощностей, обеспечивающих 29,5% добычи нефти в американской части Мексиканского залива.