Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Нефть Brent подешевела до $75,52 за баррель

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются в ходе торгов в пятницу.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:02 по московскому времени подешевели на $0,15 (0,2%) - до $75,52 за баррель. В четверг их цена выросла на $0,21 (0,3%) и составила на закрытие $75,67 за баррель - максимум с конца июля, по данным Dow Jones Market Data.

Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром снизились на $0,12 (на 0,17%) - до $72,49 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена не изменилась и составила $72,61 за баррель, что является самым высоким уровнем с 30 июля.

ЭкономикаКотировки нефти развернулись вниз после четырех дней ростаЧитать подробнее

С начала текущей недели оба сорта нефти подорожали примерно на 4%.

"Сейчас, когда цены вернулись к летним максимумам, мы видим некоторую фиксацию прибыли, но ралли по-прежнему имеет хорошую поддержку", - полагает старший рыночный аналитик Oanda Крейг Эрлам.

Эксперты Commerzbank ожидают, что напряженная ситуация с поставками нефти на мировом рынке сохранится до конца текущего года, несмотря на планируемое ОПЕК+ наращивание производства, сообщает The Wall Street Journal.

По их прогнозам, цена Brent в конце 2021 года будет находиться в районе $75 за баррель, а затем снизится до $70 за баррель в следующем году.

По данным Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США, в Мексиканском заливе после прохождения урагана "Ида" в конце августа все еще не восстановлена работа мощностей, обеспечивающих порядка 28% добычи нефти.

нефть

Новости по теме

Новости

ЦБ РФ не намерен продавать свою долю в "Мосбирже"

ЦБ РФ не намерен продавать свою долю в "Мосбирже"

ЦБ прогнозирует годовую инфляцию в сентябре "в районе 7%"

Новая встреча Белоусова с металлургами по налогам намечена на субботу

МТС консолидирует 100% УК "Система Капитал"

Созданная Батуриной компания "Интеко" выставлена на торги за 37,4 млрд рублей

Созданная Батуриной компания "Интеко" выставлена на торги за 37,4 млрд рублей

Всемирный банк прекратит выпуск рейтинга Doing Business

Всемирный банк прекратит выпуск рейтинга Doing Business

"ЛУКОЙЛ" и "Газпром нефть" создадут СП в ЯНАО

"ЛУКОЙЛ" и "Газпром нефть" создадут СП в ЯНАО

Как цифровой рубль банкиров озадачил. Обзор

Как цифровой рубль банкиров озадачил. Обзор

Президент Татарстана возглавил совет директоров "Туполева"

"Газпром" в октябре купит 86 тысяч тонн труб на 8,7 млрд рублей

"Газпром" в октябре купит 86 тысяч тонн труб на 8,7 млрд рублей
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');