Нефть Brent подешевела до $75,52 за баррель

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются в ходе торгов в пятницу.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:02 по московскому времени подешевели на $0,15 (0,2%) - до $75,52 за баррель. В четверг их цена выросла на $0,21 (0,3%) и составила на закрытие $75,67 за баррель - максимум с конца июля, по данным Dow Jones Market Data.

Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром снизились на $0,12 (на 0,17%) - до $72,49 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена не изменилась и составила $72,61 за баррель, что является самым высоким уровнем с 30 июля.

С начала текущей недели оба сорта нефти подорожали примерно на 4%.

"Сейчас, когда цены вернулись к летним максимумам, мы видим некоторую фиксацию прибыли, но ралли по-прежнему имеет хорошую поддержку", - полагает старший рыночный аналитик Oanda Крейг Эрлам.

Эксперты Commerzbank ожидают, что напряженная ситуация с поставками нефти на мировом рынке сохранится до конца текущего года, несмотря на планируемое ОПЕК+ наращивание производства, сообщает The Wall Street Journal.

По их прогнозам, цена Brent в конце 2021 года будет находиться в районе $75 за баррель, а затем снизится до $70 за баррель в следующем году.

По данным Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США, в Мексиканском заливе после прохождения урагана "Ида" в конце августа все еще не восстановлена работа мощностей, обеспечивающих порядка 28% добычи нефти.