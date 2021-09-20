Brent подешевела до $74,14 за баррель

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти немного замедлили снижение на торгах в понедельник. Давление на котировки, в частности, оказывает рост доллара США на фоне опасений о потенциальном крахе китайского застройщика China Evergrande Group, пишет MarketWatch.

К 17:30 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,20 (1,59%), до $74,14 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,51 (2,1%), до $70,46 за баррель.

Долговые проблемы Evergrande вызывают все больше опасений у инвесторов, и это толкает вниз мировые финансовые рынки. В четверг Evergrande предстоят процентные выплаты по двум выпускам облигаций, что станет ключевым тестом для финансового положения компании. На прошлой неделе Evergrande сообщила о серьезных проблемах с ликвидностью и привлечении консультантов для реструктуризации долга.

Трейдеры на этой неделе ждут двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв на заседании 21-22 сентября может заложить основу для сокращения объемов выкупа активов, составляющего в настоящее время $120 млрд в месяц, полагают эксперты, опрошенные Bloomberg.

Дополнительное давление на нефтяной рынок оказывают признаки увеличения предложения в США на фоне продолжающегося восстановления добычи после урагана "Ида", а также сохраняющиеся опасения в связи с распространением нового штамма коронавируса и его последствиями для восстановления мировой экономики.