Банк или небанк? Вот в чем вопрос. Обобщение

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Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Форум в Сочи на несколько дней превратился в мозговой центр, где участники рынка и регулятор размышляли о судьбе банковского бизнеса, который с внедрением новых технологий перестал состоять исключительно из финансовых услуг. ЦБ призвал банки вкладываться в инновации, иначе они рискуют проиграть конкурентную борьбу с IT-компаниями. В свою очередь банки выразили надежду, что ЦБ будет в равной степени оценивать всех участников разросшегося рынка и не допустит регуляторного арбитража.

Сессия футурологии

Банкиры в таком представительном составе встретились очно впервые за два года. Как оказалось, за это время список актуальных тем поменялся кардинально. И если раньше участников форума волновали банковское регулирование и надзор, то в этот раз на повестке дня стоял в целом вопрос о жизнеспособности классического банкинга, которому на пятки наступают ритейлеры и Big Tech.

Дискуссию в первый день форума начал главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский, высказав предположение, что в ближайшем будущем конкурировать на банковском рынке вместо двух десятков будет всего 5-7 игроков.

"Тренд, который происходит по всему миру, не только в России, и в разных индустриях - это укрупнение игроков, олигополизация рынка. Раньше в России были сотни банков, сейчас таких игроков, которые, говоря откровенно, действительно конкурируют, которые представляют из себя что-то такое интересное, ну, десятки", - заявил он, выступая перед участниками форума, большинство которых представляют как раз небольшие региональные банки и в эту картину мира не слишком вписываются.

Тему укрупнения банковского сектора развил зампред правления ВТБ Вадим Кулик. По его мнению, обеспечить функциональность и надежность инфраструктуры могут позволить только банки с бюджетами, измеряемыми десятками миллиардов рублей. "Все остальные, у кого нет денег на это, (...) фактически год за годом теряют возможность так развиваться. Мы еще не увидели обрушения этих мелких игроков, но в действительности этот маховик уже работает с бешеной скоростью", - заявил Кулик.

"Картинка, сколько банков - пять или триста, - схоластическая. Вероятнее всего, в штуках так и останется, но качество изменится радикально", - считает он.

Модерирующий сессию первый зампред ЦБ Сергей Швецов заступился за небольшие банки, заявив, что не верит в тезис о сокращении сектора до нескольких крупных игроков. Стратегия регулятора направлена на то, чтобы место под солнцем было не только у крупных игроков и чтобы средние и небольшие кредитные организации могли найти свою нишу, заверил он.

"Мы видим впервые за последние годы интерес внешних инвесторов ко входу на банковский рынок. Много технологических компаний и не только. Поэтому так однозначно говорить, что приговор вынесен и другой альтернативы нет, я бы не стал", - сказал он.

Не банкингом единым

Тема трансформации бизнес-моделей банков обсуждалась и во второй день форума.

"Размытие границ банка и небанка уже идет в жизни, потому что наши крупнейшие банки в составе своих финансовых холдингов имеют не только банковские лицензии. И если посмотреть на тот же рынок капитала, то крупнейшими брокерами являются у нас банки, а вовсе не какие-то другие юридические лица. Вот эта тенденция тоже продолжится", - заявил Сергей Швецов.

За последние годы многие крупные банки расширили сферу деятельности и теперь строят бизнес на базе экосистем, стараясь максимально удовлетворить потребности клиентов и оказывая не только финансовые услуги. Но есть и обратное движение: ряд крупных IT-компаний и компаний из сферы e-commerce вышли на финансовый рынок, купив небольшие банки, чтобы дополнить линейку своих продуктов. Банкиры заявили, что готовы к конкуренции, но обратили внимание на необходимость устранения регуляторного арбитража.

"Огромное количество аспектов деятельности банков подвержено регулированию, надзору, оно более прозрачно, есть накопленный опыт, и этим мы, как участники рынка, сильно отличаемся просто от технологических компаний, которые оперируют с данными клиентов, но пока еще не до конца встроили внутрь себя банковские сервисы. И, конечно, по мере движения технологических компаний в конкуренцию с банками мы хотели бы, чтобы это регулирование выравнивалось", - заявил зампред правления Промсвязьбанка Константин Басманов.

"Мы, как банки, все с вами должны иметь капитал, чтобы позволить себе проводить финансовые транзакции или вообще сделки в широком смысле этого слова. Технологические компании сегодня своими операционными рисками управляют совершенно по-другому и точно не имеют никаких требований к капиталу. Вот перемешивание рынков должно сопровождаться перемешиванием или расширением регуляторных требований. Я, конечно, не верю, что это пойдет путем смягчения этих требований, скорее, речь идет о том, чтобы они распространялись одинаковым образом на всех участников рынка", - добавил он.

В свою очередь, представители ЦБ напомнили, что банки, вкладываясь в экосистемы и непрофильные активы, несут риски для вкладчиков, в то время как компании вкладываются в развитие бизнеса за счет средств акционеров.

В ближайшие три года банки смогут выдержать конкуренцию, в дальнейшем границы между банковской отраслью и другими отраслями будут размываться, считает глава Абсолют банка Татьяна Ушкова.

"И где мы встанем со своим продуктом - это большой вызов. И мне нравится, когда регулятор сейчас задает нам вопросы по нашей бизнес-модели через три года. Сейчас регулятор видит, что в принципе банки, кто остались, знают, что они делают. А вот что мы будем делать через три года, (...) об этом надо думать", - заявила она.

Сергей Швецов успокоил банки, что у них по-прежнему остаются большие преимущества перед нефинансовыми компаниями.

"Если вы посмотрите внимательно, то, как мы собираемся вводить платформы "Знай своего клиента", цифровой рубль, то мы пишем, что сначала это все будет доступно банкам. А уже после первого этапа, анализа, как это все заработает, мы подумаем, готовы ли мы допускать к этому других финансовых посредником. То есть у банков сохраняется регуляторная опека со стороны ЦБ, я не знаю, хорошо ли это или плохо, это другой вопрос. Но тем не менее вот такой протекционизм со стороны регулятора в основных направлениях отмечен", - указал он.

"Ну и, конечно, вас защищает в полный рост закон 115-ФЗ (антиотмывочный закон - ИФ). Банки могут использовать свою клиентскую базу для продажи небанковских продуктов, в то время как небанковские компании, неважно из финансового сектора или не из финансового сектора, продавать своей клиентской базе свои продукты не могут. И это очень сильное преимущество, которое консервирует роль банков и не дает серьезным образом состояться конкуренции", - заявил первый зампред ЦБ.

Цифровая неизбежность

В третий день форума перед банкирами выступила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она также затронула тему цифровой трансформации банков, призвав их направить часть рекордной прибыли за 2021 год на внедрение инноваций.

"У нас очень интересная ситуация: есть невероятно инновационные банки, и не только крупные, в том числе банки, которые становятся ядром экосистем. И есть те, и их немало, кто не инвестирует в собственную цифровую трансформацию, и часто смотрит на это как на необязательную составляющую бизнеса, понимая, что эти инвестиции недешевые, что можно избежать такой цифровой трансформации. Но я хочу всем задать вопрос: уверены ли вы, что через 5 лет, не будете кусать локти, потому что на взгляд регулятора такая цифровая трансформация неизбежна. И почему я говорю об этом сейчас, потому что в этом году у банков будет большая прибыль. И призываю вас подумать о том, чтобы частично направить эту прибыль именно в инвестирование инноваций, собственную трансформацию, подкрепляя свои будущие бизнес-модели", - заявила она.

Набиуллина отметила, что развитие технологий усиливает конкуренцию не только между банками, но банками и другими финансовыми и нефинансовыми организациями.

"Мы бы хотели, чтобы банки видели этих новых конкурентов, выстраивали свою политику с оглядкой на них. Потому что мы, как регулятор, всегда будем приветствовать конкуренцию и всегда будем думать о том, чтобы снизить стоимость услуг, повысить комфорт для конечного потребителя. С этой точки зрения мы готовы запускать финансовые сервисы нефинансовых организаций", - заявила председатель ЦБ.

Она напомнила, что ЦБ планирует ввести категорию небанковских поставщиков платежных услуг, что возводит зайти на рынок платежных услуг нефинансовым компаниям. "Это означает, что дальше сохранять просто высокие комиссии за платежные услуги будет очень и очень трудно. И это важно для нашей экономики. Потому что сейчас некоторые платежные системы и банки, используя свое монопольное положение или большую долю рынка, зарабатывают сверхдоходы на стандартных платежных операциях, которые уже технологически могут стоить гораздо дешевле, и бизнес вынужден мириться с этими высокими издержками", - предупредила Набиуллина, пообещав, что ЦБ не допустит регуляторного арбитража.

А бюджет? Бюджет ведь лучше экосистемы?

В третий день форума банковская отрасль получила неожиданное напоминание о еще одной составляющей "регуляторного арбитража": у IT-гигантов, как правило, акционеры частные, и дивидендам в этой сфере принято предпочитать вложения в дальнейшую экспансию. А вот в банковском секторе крупнейший инвестор - Российская Федерация, а чиновникам интересы бюджета ближе, чем абстрактное соревнование классического банкинга с Big Tech.

Вложения банков в экосистемы привлекли пристальное внимание Минфина, который задумался о повышении доли прибыли, направляемой госбанками на дивиденды. Раз у них есть свободные ресурсы для развития экосистем и покупки других непрофильных активов, не лучше ли поделиться ими с бюджетом, задался вопросом на банковском форуме в Сочи глава департамента ведомства.

"Мы, как Минфин, на это (приобретение банками непрофильных активов - ИФ) смотрим и, с одной стороны, понимаем, что нужно это как-то поддерживать, с другой стороны, когда мы видим - государственные банки вкладывают огромные ресурсы - мы думаем, а не должны ли они все-таки платить? И вопрос тут не только в экосистемах, но и в непрофильных активах. Не должны ли они все-таки больше платить дивидендов, чем инвестировать в такие активы?", - сказал на форуме директор департамента финполитики Минфина Иван Чебесков.

"Некоторые банки, на наш взгляд, могли бы платить не 50% чистой прибыли (как это предписывает компаниям с госучастием распоряжение правительства - ИФ), а могли бы платить 75% чистой прибыли, почему нет? Почему платить эти деньги в бюджет хуже, чем развивать экосистему или инвестировать в профильные активы? Мы не уверены, что тут правильный баланс", - заключил директор департамента Минфина.

В беседе с журналистами он охарактеризовал эту идею как "предложение чисто аналитического характера".

"Если могут (банки с госучастием - ИФ) инвестировать большие средства в непрофильные активы и экосистемы, то у нас вопрос, почему они не платят больше дивидендов? Мне кажется, это довольно логичный вопрос", - пояснил он.

По словам Чебескова, государство является акционеров многих банков. "Мы видим, что по достаточности капитала проблем у некоторых больших банков платить такие высокие (дивиденды - ИФ) нет", - сказал глава департамента. Впрочем, предложений о повышении планки дивидендных выплат "с точки зрения директив" сейчас нет, эту тему "надо будет обсуждать", отметил Чебесков.

Так что банкам с госучастием, похоже, придется ждать умозаключений Минфина с не меньшей тревогой, чем очередной консультативный доклад ЦБ.