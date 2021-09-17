Минфин задумался о повышении планки прибыли на дивиденды для госбанков

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ задумался о повышении доли прибыли, направляемой госбанками на дивиденды: раз у них есть свободные ресурсы для развития экосистем и покупки других непрофильных активов, не лучше ли поделиться ими с бюджетом, задался вопросом на банковском форуме в Сочи глава департамента ведомства.

Опасения ЦБ относительно концентрации рисков банковского сектора в связи с вложениями в экосистемы понятны, считает директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

"Потому что деньги, как говорится на языке стартаперов, "палятся" не акционеров, не акционерный капитал, а используются для этого деньги вкладчиков. И у многих банков, которые выстраивают эти экосистемы, много денег вкладчиков, глубокие карманы и проблема глубокого кармана тоже есть. Насколько это правильно или неправильно - такой очень философский вопрос", - сказал чиновник.

"Мы как Минфин на это смотрим и с одной стороны понимаем, что нужно это как-то поддерживать, с другой стороны, когда мы видим - государственные банки вкладывают огромные ресурсы - мы думаем, а не должны ли они все-таки платить? И вопрос тут не только в экосистемах, но и в непрофильных активах. Не должны ли они все-таки больше платить дивидендов, чем инвестировать в такие активы?", - сказал Чебесков.

"Некоторые банки, на наш взгляд, могли бы платить не 50% чистой прибыли (как это предписывает компаниям с госучастием распоряжение правительства - ИФ), могли бы платить 75% чистой прибыли, почему нет? Почему платить эти деньги в бюджет хуже, чем развивать экосистему или инвестировать в профильные активы? Мы не уверены, что тут правильный баланс", - заключил директор департамента Минфина.

В беседе с журналистами он охарактеризовал эту идею как "предложение чисто аналитического характера".

"Если могут (банки с госучастием - ИФ) инвестировать большие средства в непрофильные активы и экосистемы, то у нас вопрос, почему они не платят больше дивидендов? Мне кажется, это довольно логичный вопрос", - пояснил он.

По словам Чебескова, государство является акционером многих банков. "Мы видим, что по достаточности капитала проблем у некоторых больших банков платить такие высокие (дивиденды - ИФ) нет", - сказал глава департамента.

Впрочем, предложений о повышении планки дивидендных выплат "с точки зрения директив" сейчас нет, эту тему "надо будет обсуждать", отметил Чебесков.