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Набиуллина задумала нарушить монополию отдельных платежных систем и банков

Для этого ЦБ ведет категорию небанковских поставщиков платежных услуг

Набиуллина задумала нарушить монополию отдельных платежных систем и банков
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Некоторые платежные системы и банки, используя свое монопольное положение, получают сверхдоходы, а бизнес вынужден мириться с издержками; чтобы это урегулировать ЦБ намерен ввести категорию небанковских поставщиков платежных услуг, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Она сказала это, выступая на Международном банковском форуме, организованного Ассоциацией банков России.

"Мы планируем ввести категорию небанковских поставщиков платежных услуг, которые смогут работать и с бизнесом, и с гражданами, это означает, что дальше сохранять просто высокие комиссии за платежные услуги будет очень и очень трудно, на наш взгляд, это важно для экономики, потому что сейчас некоторые платежные системы и банки, используя свое монопольное положение или большую долю рынка, зарабатывают сверхдоходы на стандартных платежных операциях, которые уже технологически стоят и могут стоить гораздо дешевле", - сказала Набиуллина.

По ее словам, бизнес вынужден мириться с этими высокими издержками, но ЦБ готов запускать на рынок тех, кто готов бизнесу, гражданам предоставлять такие же качественные, но более дешевые платежные услуги.

Банк России Эльвира Набиуллина АБР

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