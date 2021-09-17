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"Газпром" ответил на претензии депутатов Европарламента по поводу цен на газ

Компания поставляет в ЕС все, что надо по контрактам, старается покрывать и дополнительный спрос

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" поставляет европейским потребителям все, что обязан по контрактам, также стремится по мере возможности покрывать и дополнительный спрос, заявили журналистам в управлении информации российской компании.

Ранее из Брюсселя пришла информация, что группа депутатов Европарламента обвинила "Газпром" в создании ситуации дефицита газа в Европе и росте цен на газ.

В управлении информации "Газпрома" заявили: "Газпром" осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами и стремится удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей".

В компании напомнили: "За 8,5 мес. текущего года "Газпром" увеличил экспорт газа в страны дальнего зарубежья до 138,6 млрд куб. м. Компания продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному (141,3 млрд куб. м за тот же период 2018 года). Рост по сравнению с аналогичным показателем 2020 года на 17,4%, или на 20,6 млрд куб. м".

Европарламент ЕС Газпром

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