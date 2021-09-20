В Киеве посетовали на вынужденную перенастройку ГТС из-за риска прекращения транзита

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Украинская газовая отрасль, которой угрожает потеря российского транзита, стоит перед необходимостью глобальной трансформации ГТС, считает советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль.

"Цены на газ взлетели до рекордных высот, европейские хранилища не заполняются, из украинских хранилищ нерезиденты уже сейчас выводят газ (. . .) Очень вероятно, что Путин (президент РФ Владимир Путин - ИФ) примет или уже принял решение полностью прекратить транзит по украинской территории (. . .) Нам точно придется перенастраивать свою газотранспортную систему", - написала советник министра в своей колонке для издания "Европейская правда".

В противном случае, по ее словам, например, Мариуполь может "остаться без газа".

По ее мнению, необходимо осуществить ряд мер, направленных на защиту украинских интересов посредством совместного с европейскими странами и США противодействия российской газовой монополии - "Газпрому".

"Условием, достаточным для обеспечения безопасности Украины, является включение нашей страны в одну европейскую "группу риска" с Германией, Словакией и Польшей. "Группы риска" - это механизм, специально разработанный в Европе для предотвращения кризисных ситуаций с наличием газа. Если Украина будет включена в этот механизм, шантаж Украины будет означать одновременно и шантаж Германии. И для россиян это "две большие разницы", - уверена Зеркаль.