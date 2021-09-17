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Еврокомиссию призвали проверить "Газпром" на причастность к росту цен на газ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Европарламента призвали Европейскую комиссию немедленно начать расследование в отношении потенциальных рыночных манипуляций "Газпрома", которые могли привести к росту цен на газ в Европе и увеличению счетов за газ для европейцев. Соответствующее письмо подписали 43 парламентария.

Они заподозрили "Газпром" в возможных преднамеренных манипуляциях рынком и возможных нарушениях правил конкуренции Евросоюза.

Парламентарии отметили, что в июле-сентябре 2021 года спотовые цены на газ для Европы "возросли до беспрецедентных уровней" - они достигли $700 за 1000 кубометров. Для сравнения, в начале 2021 года цена не превышала $300.

"Поставщики природного газа и бизнес-издания ссылались на действия "Газпрома" как на ключевые причины такого всплеска цен", - говорится в письме.

Среди этих причин, депутаты назвали отказ компании ответить на призывы европейских потребителей природного газа гарантировать дополнительные объемы поставок газа в течение лета 2021 года по причине недостаточных запасов в преддверии зимнего сезона. При этом, как отмечается, известно, что "Газпром" имеет достаточный потенциал для производства дополнительных объемов газа.

В письме упоминается отказ "Газпрома" от бронирования дополнительных мощностей через Украину и отказ от долгосрочного бронирования газопровода "Ямал-Европа". Также депутаты подозревают "Газпром" в сокращении добычи газа на месторождениях на Ямале, которая была следствием, а могла и не быть следствием пожара на Заводе по подготовке конденсата к транспорту в Новом Уренгое.

15 сентября цена на газ в Европе вплотную подошла к отметке исторического максимума - 76 евро за МВт.ч, или $969 за тысячу кубометров. Цены растут на фоне низкого уровня запасов газа в подземных хранилищах Европы и ограниченных поставках.

Газпром Европарламент Еврокомиссия

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