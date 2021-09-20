Цена газа в Европе преодолела отметку в $900 за тысячу кубометров

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Спотовые цены на газ пошли в рост после оглашения итогов аукциона на транзитные мощности Украины и Польши на октябрь.

"Газпром" отказался бронировать дополнительную к объемам долгосрочного договора транзитную мощность через Украину на октябрь, а также выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" на будущий месяц.

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures днем достигала 75,3 евро за МВт.ч, или $912 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Главный фактор роста цены - низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при его ограниченном поступлении по трубопроводам и в сжиженном виде.

До перехода от закачки к отбору из подземных хранилищ остается около месяца, а уровень запасов едва перевалил за 70%. На утро вторника резервы составляли 71,73%, что на 15,8 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.