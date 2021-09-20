"Газпром" не стал бронировать допмощность через Украину на октябрь

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, а также выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности газопровода "Ямал-Европа", свидетельствуют итоги аукционов бронирования на октябрь.

Итоги аукционов бронирования газотранспортных мощностей польского и украинского транзитных коридоров в дефицитном 2021 году сильно влияют на цену газа на спотовом рынке и цену акций "Газпрома".

Либерализация европейского газового рынка привела к отказу от долгосрочных договоров на транзит. Их заменило прозрачное аукционное бронирование, чтобы исключить лишние издержки за бронирование избыточных мощностей из цены газа. В итоге грузоотправители вольны бронировать только тот объем мощностей, который им нужен, и на то время, когда будет необходимо.

Украина

"Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) распределил предлагаемые мощности по двум маршрутам (раньше на аукцион выставлялся только один). На газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" было предложено 9,8 млн куб. м в сутки, и еще 5,2 млн куб. м в сутки - на ГИС "Сохрановка". Все они остались невостребованными.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки.

В предыдущие месяцы текущего года "Газпром" регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину (до 15 млн куб. м в сутки), и никогда не заказывал дополнительную прерываемую мощность, предлагаемую ОГТСУ (предлагалось до 63,7 млн куб. м в сутки).

На сентябрь ОГТСУ выставлял дополнительные мощности в 15 млн куб. м в сутки на ГИС "Суджа", из которых были забронированы лишь 650 тыс. куб. м в сутки.

Польша

Также "Газпром" забронировал на октябрь мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" в объеме 31,4 млн куб. м в сутки (предложено 89 млн куб. м/с), свидетельствуют итоги сессии бронирования на GSA Platform.

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км может прокачивать до 33 млрд куб. м в год. Польским 683-километровым участком владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, и управляется национальным газотранспортным оператором Gaz-System. Долгосрочный договор "Газпрома" на транзит через Польшу закончился год назад. С тех пор его мощности распределяются на основе аукционного бронирования. На газовый год с октября 2020 по сентябрь 2021 года "Газпром" забронировал мощности на годовом аукционе. "Газпром" пока не делал дальнейших бронирований на год и на квартал вперед на уже состоявшихся аукционах, отмечая, что в наличии остаются краткосрочные инструменты бронирования.