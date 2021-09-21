Чиновник США предрек Европе дефицит газа текущей зимой

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Европа может столкнуться с дефицитом природного газа для отопления домов текущей зимой из-за низкого объема запасов и ограниченных поставок из России, сказал старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн в интервью Bloomberg TV.

"Если зима будет холоднее, чем обычно, я опасаюсь, что ряду регионов Европы может не хватить газа для отопления", - предупредил Хохштейн. В то время как некоторые страны смогут позволить себе приобрести газ по более высоким ценам, другие будут вынуждены ограничить его подачу, отметил он.

Недостаток поставок газа привел к энергетическому кризису в Европе: цены на топливо достигли рекордных максимумов, в то время как некоторые заводы закрываются, а представители власти опасаются последствий роста расходов для домохозяйств и компаний, пишет Bloomberg.

По словам Хохштейна, поставки газа из России в Европу "необъяснимо низкие по сравнению с предыдущими годами и возможностями, которые есть у страны". Россия пытается воспользоваться энергетическим кризисом, "чтобы укрепить позиции в проекте "Северный поток 2", сказал Хохштейн.

Он призвал такие страны, как Саудовская Аравия, продолжать поставлять топливо по "доступным ценам".

"Энергетические структуры становятся ограниченными из-за роста количества пожаров и ураганов, а также других препятствий, подрывающих поставку энергоносителей", - сказал он.