Рубль во вторник утром слабо подрастает к доллару и евро вслед за нефтью

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слабо снижаются на "Московской бирже" во вторник утром. Рубль незначительно укрепляется к бивалютной корзине на фоне роста цен на нефть эталонных марок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,33-73,51 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,36 руб./$1 (-6,5 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 86,065 руб./EUR1 (-1,5 копейка к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 4,24 копейки к уровню закрытия 20 сентября, до 79,08 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,85 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 18,65 копеек выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов 21 сентября вслед за ценами на нефть. Вместе с тем, рост национальной валюты сдерживается снижением интереса инвесторов к рисковым активам. Долговые проблемы китайского застройщика China Evergrande Group вызывают все больше опасений у участников торгов, и это толкает вниз мировые финансовые площадки.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $74,58 за баррель, что на 0,89% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $71 за баррель, что на 1,01% выше уровня на закрытие рынка 20 сентября.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 2,1%, биржи Китая закрыты во вторник в связи с праздничным выходным днем. Фьючерс на американский индекс S&P 500 подрастает на 0,43%.

Американские фондовые индексы существенно снизились по итогам торгов в понедельник на новостях из Китая. Падение Dow Jones Industrial Average стало максимальным за последние девять недель (с 19 июля), Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite - с 12 мая. При этом Nasdaq Composite завершил день ниже отметки 15000 пунктов.

Инвесторы американского рынка акций начинают готовиться к очередному заседанию Федеральной резервной системы. Многие эксперты ожидают, что Федрезерв объявит о начале сворачивания программы выкупа активов.