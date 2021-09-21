Поиск
Хроника последних дней СССР

Минэкономразвития ожидает укрепления рубля к концу года до 71,9 руб. за доллар

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ ожидает, что курс рубля к концу года немного укрепится по сравнению с текущими значениями - до 71,9 рублей за доллар, затем к концу 2022 года незначительно ослабнет - до 72,3 рублей за доллар, сообщил журналистам представитель министерства, комментируя рассматриваемый во вторник на заседании правительства уточненный макропрогноз.

ЭкономикаРубль во вторник утром слабо подрастает к доллару и евро вслед за нефтьюЧитать подробнее

Министерство при этом пересмотрело прогноз среднегодового курса рубля на 2021 год до 73,6 руб. за доллар (с 72,8 руб. в июльской версии прогноза), на 2022 год - до 72,1 руб. (с 70,2 руб.), на 2023 год - до 72,7 руб. (с 71 руб.), на 2024 год - до 73,6 руб. (с 72,8 руб. ).

"Динамика курса примерно такова: мы ожидаем некоторое укрепление на краткосрочном периоде - конец этого года-начало следующего года, дальше - плавное ослабление номинального курса такими темпами, что реальный эффективный курс остается неизменным. На конец 2021 года мы закладываем 71,9 рубля за доллар, последние пару недель курс упорно идет к нашему прогнозу. На конец 2022 года - 72,3 рубля за доллар", - сказал представитель министерства.

Минэкономразвития также пересмотрело прогноз положительного сальдо текущего счета платежного баланса РФ до $95,4 млрд с $83,5 млрд в 2021 г., до $88,4 млрд c $87,2 млрд в 2022 г., до $72,9 млрд с $67,3 млрд в 2023 г., до $62,5 млрд с $53,4 млрд в 2024 г.

Минэкономразвития РФ рубль доллар

Новости по теме

Новости
Экономический кризис

Путин объявил о полном восстановлении экономики РФ после спада из-за COVID

Путин объявил о полном восстановлении экономики РФ после спада из-за COVID

Расходы россиян на овощи и фрукты растут быстрее, чем на другое продовольствие

Новак предложил пустить газ "Роснефти" в Европу через соглашение с "Газпромом"

Новак предложил пустить газ "Роснефти" в Европу через соглашение с "Газпромом"

Падение S&P 500 и Nasdaq в понедельник стало сильнейшим с мая

Падение S&P 500 и Nasdaq в понедельник стало сильнейшим с мая

Правительство спрогнозировало профицит бюджета РФ в 1,41 трлн руб. в 2022 году

Меткомпании РФ высказались против ретроспективного "налога на дивиденды" в 25-30%

Меткомпании РФ высказались против ретроспективного "налога на дивиденды" в 25-30%

Индекс стоимости фрахта Baltic Dry достиг максимума за 12 лет

Курс биткойна опустился ниже $44 тысяч

"Почта России" за счет допэмиссии нарастит уставный капитал на 200 млрд рублей

Поставки "Газпрома" в Турцию с начала года стали рекордными за историю

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');