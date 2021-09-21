Минэкономразвития ожидает укрепления рубля к концу года до 71,9 руб. за доллар

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ ожидает, что курс рубля к концу года немного укрепится по сравнению с текущими значениями - до 71,9 рублей за доллар, затем к концу 2022 года незначительно ослабнет - до 72,3 рублей за доллар, сообщил журналистам представитель министерства, комментируя рассматриваемый во вторник на заседании правительства уточненный макропрогноз.

Министерство при этом пересмотрело прогноз среднегодового курса рубля на 2021 год до 73,6 руб. за доллар (с 72,8 руб. в июльской версии прогноза), на 2022 год - до 72,1 руб. (с 70,2 руб.), на 2023 год - до 72,7 руб. (с 71 руб.), на 2024 год - до 73,6 руб. (с 72,8 руб. ).

"Динамика курса примерно такова: мы ожидаем некоторое укрепление на краткосрочном периоде - конец этого года-начало следующего года, дальше - плавное ослабление номинального курса такими темпами, что реальный эффективный курс остается неизменным. На конец 2021 года мы закладываем 71,9 рубля за доллар, последние пару недель курс упорно идет к нашему прогнозу. На конец 2022 года - 72,3 рубля за доллар", - сказал представитель министерства.

Минэкономразвития также пересмотрело прогноз положительного сальдо текущего счета платежного баланса РФ до $95,4 млрд с $83,5 млрд в 2021 г., до $88,4 млрд c $87,2 млрд в 2022 г., до $72,9 млрд с $67,3 млрд в 2023 г., до $62,5 млрд с $53,4 млрд в 2024 г.