Падение S&P 500 и Nasdaq в понедельник стало сильнейшим с мая

Фото: Scott Heins/Getty Images

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы существенно снизились по итогам торгов в понедельник на новостях из Китая.

Падение Dow Jones Industrial Average стало максимальным за последние девять недель (с 19 июля), Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite - с 12 мая. При этом Nasdaq Composite завершил день ниже отметки 15000 пунктов.

Аналитики Morgan Stanley предупредили, что не исключают возможности коррекции S&P 500 вниз на 20% или более.

Долговые проблемы китайского застройщика China Evergrande Group вызвали сильные опасения у инвесторов по всему миру, спровоцировав негативную динамику на мировых финансовых рынках в понедельник.

Evergrande предстоят процентные выплаты по двум выпускам облигаций в четверг. На прошлой неделе компания сообщила о серьезных проблемах с ликвидностью и привлечении консультантов для реструктуризации долга. Застройщик задерживает выплаты банковских кредитов, а также платежи поставщикам и инвесторам, а в выходные стало известно, что он начал погашать долги перед держателями инвестпродуктов недвижимостью. Трейдеры видят высокую вероятность дефолта Evergrande.

Кроме того, инвесторы американского рынка акций начинают готовиться к очередному заседанию Федеральной резервной системы. Многие эксперты ожидают, что Федрезерв объявит о начале сворачивания программы выкупа активов.

"Падение вызвано множеством причин, в том числе ухудшением прогнозов прибылей, неопределенностью, связанной с изменением денежно-кредитной политики, и нестабильностью во второй по величине экономике мира (Китае - прим. ИФ)", - отмечает главный рыночный аналитик AvaTrade Наим Аслам.

"Есть много новостей, которые бьют по рынку акций", - полагает глава трейдинга Wedbush Securities Саак Мануэлян. В их число он включает проблемы Evergrande, геополитическую напряженность, предстоящее заседание ФРС и беспокойство относительно необходимости повышения потолка госдолга США, сообщает MarketWatch.

Среди 30 компонентов Dow Jones повышение цен в понедельник продемонстрировали только акции Merck & Co. - на 0,35%.

Существенно снизились котировки торгующихся в США акций китайских производителей электромобилей Li Auto Inc. (-7,5%), Xpeng (-6,2%) и Nio (-6,2%).

Бумаги американского представителя данной отрасли Tesla также упали - на 3,9%. Компания производит и продает машины в КНР.

Кроме того, сильно подешевели акции крупнейших банков и инвесткомпаний страны, включая JPMorgan Chase & Co. (-3%), Bank of America Corp. (-3,4%), Wells Fargo (-1,4%), Morgan Stanley (-3,1%), Citigroup Inc. (-3,8%), Goldman Sachs Group (-3,4%) и BlackRock (-2,2%).

Возобновившееся уменьшение цен на железную руду вызвало снижение стоимости акций горнодобывающих компаний, в частности, Cleveland-Cliffs (-9,7%), Freeport-McMoRan Inc. (-5,7%), United States Steel Corp. (-6,5%).

Кроме того, подешевели бумаги владельца сети кинотеатров AMC Entertainment (-8,9%), энергокомпаний Occidental Petroleum (-5,4%) и Devon Energy (-5,4%).

Между тем рыночная стоимость авиакомпаний выросла на ожиданиях, что президент США Джо Байден планирует отменить ограничения на путешествия для полностью вакцинированных против COVID-19 людей. В частности, акции American Airlines Group подорожали на 3%, United Airlines Holdings - на 1,6% и Delta Air Lines - на 1,7%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник снизился на 614,41 пункта (1,78%) - до 33970,47 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось за день на 75,26 пункта (1,7%), составив 4357,73 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов упал на 330,06 пункта (2,2%) - до 14713,9 пункта.